Más de 56.000 personas optaron por el autobús en Jerez para asistir al Gran Premio en el Circuito, un 61,2% más que 2025

Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Los pasajeros que han utilizado el servicio de autobuses urbanos para desplazarse hasta el Circuito de Velocidad Jerez-Ángel Nieto durante la celebración del Gran Premio de Motociclismo alcanzaron la cifra récord de 56.260, según ha indicado el Ayuntamiento de Jerez, que ha señalado que la cifra supone un incremento del 61,2% respecto a la del año pasado.

En una nota, ha apuntado que en números absolutos, según los datos ofrecidos por el Servicio de Autobuses Urbanos de Jerez adscrito a Comujesa, el aumento de la flota y la ampliación de horarios han permitido absorber un volumen de 21.358 viajeros más que el año 2025, sin incidencias destacables de sobrecarga.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha dado las gracias "a toda a la plantilla del servicio de los autobuses urbanos por su trabajo y su esfuerzo para ofrecer a la ciudadanía y a las personas que en estos días han visitado Jerez una oferta de transporte de calidad, efectiva y sostenible".

Además, ha hecho extensivo este agradecimiento "a los usuarios del servicio público de transporte por su confianza y por optar por este medio colectivo que contribuye a que el tráfico hacia el Circuito sea mucho más dinámico, evitando aglomeraciones". Asimismo, ha agradecido igualmente su dedicación a los profesionales de Teletaxi por el servicio que han prestado en estos días a la ciudadanía y a la afición que se ha desplazado hasta Jerez para disfrutar de la fiesta del motor.

En cuanto a los datos de viajeros de los autobuses urbanos, Comujesa ha informado que este dispositivo de 2026 ha registrado un "crecimiento histórico en todas sus líneas y jornadas, consolidando la eficacia de las mejoras implantadas este año, en referencia a la puesta en servicio de los 25 autobuses nuevos que se incorporaron a finales del pasado año, de la marca Mercedes, híbridos y con doble plataforma para el acceso de personas con movilidad reducida, manual y eléctrica."

En el caso de las líneas lanzaderas puestas en marcha desde la rotonda del Minotauro y desde la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo (calle Miguel de Unamuno) el Ayuntamiento ha destacado la recuperación de este servicio durante la jornada del viernes, cuando subieron al autobús más de 2.000 personas, validándose la decisión de ampliar el servicio a los tres días.

En total, han usado este medio de transporte desde el casco urbano durante el viernes, sábado y domingo del Gran Premio, 12.393 personas, lo que representa un crecimiento del 42,5% respecto a 2025. Pero el servicio de transporte que mayor volumen de viajeros ha movido ha sido la conexión del Circuito con el aparcamiento periférico, con un total de 43.867 usuarios, un 67,4% más que el año pasado, o 17.660 pasajeros más, si se refiere el dato en términos absolutos.

Por otro lado, cualitativamente hablando, también hay resaltado que Jerez ha ofrecido en esta edición del Gran Premio una flota de vehículos nuevos, presentando un "servicio mucho mejor" que en anteriores ocasiones, con frecuencia de autobuses de entre cinco y diez minutos, según el caso, y a "precios muy módicos". Además, esta prestación ha contribuido a ofrecer a las personas visitantes "una buena imagen de ciudad moderna y con buenos servicios públicos".