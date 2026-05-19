El Mercado Central de Abastos de Jerez será escenario de un Ronqueo de Atún por la Capitalidad Gastronómica

Antonio Real en la presentación del Ronqueo de Atún que se hará en el Mercado de Abastos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La plaza Doña Blanca en Jerez de la Frontera acogerá este sábado día 23, a partir de las 11 de la mañana, un Ronqueo de Atún que tendrá lugar en el contexto de las actividades de Jerez Capital Gastronómica 2026, según han presentado el teniente de alcaldesa y delegado de Turismo del Ayuntamiento, Antonio Real, la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, y el director de Eigo Center, Luis Romero, junto a la empresa Gadira, representada por su gerente, Andrés Jordán, el presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos, y Jesús Atienza en nombre de la bodega Cayetano del Pino.

"Con este evento, el Ayuntamiento pone en valor uno de los productos insignes de la gastronomía española procedente de las almadrabas del litoral gaditano y capturado de manera sostenible y selectiva", ha señalado Antonio Real, que ha indicado que "de esta manera se cumple con uno de los objetivos marcados en la capitalidad como es reconocer el producto de la tierra con la gastronomía como elemento vertebrador del territorio".

Por su parte, Nela García ha manifestado que "la gastronomía es lo que es gracias a la materia prima y a los productores y a todos los que trabajan en la cadena de valor, en este caso en el mar". Así, ha agradecido el esfuerzo del Mercado Central de Abastos por colaborar con esta actividad como "kilómetro cero que es del comercio de la ciudad".

Luis Romero, en nombre de Eigo Center, ha agradecido a la empresa especializada Gadira "la predisposición para hacer este ronqueo que es la primera vez que se realiza en la ciudad, un evento que la ciudadanía podrá seguir en directo a través de las pantallas y conocer un producto único de la provincia, una oportunidad única de ahondar más en la gastronomía de esta tierra".

El Ayuntamiento, en una nota, ha recordado que el Ronqueo del Atún es una demostración tradicional del despiece artesanal del atún rojo realizada por expertos que pretende poner en valor una práctica histórica vinculada a la cultura gastronómica gaditana. Una experiencia didáctica imprescindible para conocer el aprovechamiento integral del atún y su tradición.

El ronqueo será presentado por Daniel del Toro, conocido por su paso por Masterchef y que ha desarrollado numerosos proyectos relacionados con la cocina y la promoción de los productos andaluces, webinars, talleres, showcooking, conferencias o campañas de promoción.

Con este acto el Ayuntamiento de Jerez ha indicado que sigue cumpliendo el programa de actividades elaborado con motivo de la Capitalidad Gastronómica en acciones como la Jornada de Dulces Antiguos, la Ruta del Ibérico y los Quesos o la Ruta Doña Cuaresma, el Congreso de Fecoan, el encuentro final de 'Tastes of Andalucía' (organizado por Guía Michelín) o precisamente el hermanamiento con Barbate con motivo de su XVIII Semana Gastronómica.

Los próximos programados el I Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros Provincia de Cádiz cuya final se celebra este 20 de mayo y toda la programación enogastronómica englobada dentro de Vinoble a partir del 30 de este mes.