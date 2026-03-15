La Mesa de Empleo del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) da a conocer la nueva web municipal de la Delegación

La delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, en la Mesa de Empleo que ha tenido lugar en las instalaciones de la propia Delegación de Empleo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, ha presidido la última sesión que ha celebrado la Mesa de Empleo y que ha tenido lugar en las instalaciones de la propia Delegación de Empleo, Comercio y Consumo, situada en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq. En este encuentro, las diferentes entidades que han estado presentes han tenido la oportunidad de conocer la nueva imagen de la web de la Delegación de empleo municipal ('www.jerez.es/empleo').

Tal y como ha emitido el Consistorio local, se trata de un portal digital "más moderno, rico, práctico y fácil de manejar, ofreciendo mucho más contenido en esta materia y desde el que se puede llegar a todas las entidades que participan en este órgano", puesto que simplemente pulsando el botón 'Mesa de empleo' se redirecciona a cada entidad, viendo así lo que cada una aporta en materia de empleo y formación.

Por su parte, la delegada de Empleo ha destacado que el nuevo formato de esta página web municipal supone una nueva forma de relación con los ciudadanos y las ciudadanas, generando una herramienta viva y al servicio de toda la ciudad.

"Los contenidos han sido reestructurados, se ha ampliado la información a la que pueden acceder los usuarios, dándole visibilidad a todas las entidades que tienen cursos de formación, programas de inserción laboral y ofertas de empleo en la ciudad. La web es mucho más dinámica y mucho más clara", ha señalado.

En este contexto, García también ha resaltado que las cifras de desempleo van descendiendo según los indicadores interanuales, argumentando que "eso es muy positivo y refleja también el esfuerzo de todas las instituciones que trabajan por la formación y por el empleo en Jerez".

Durante esta reunión también se ha apuntado que, gracias a la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción y 'Eracis+' se han podido llevar a cabo tres cursos de PRL --prevención de riesgos laborales-- en el sector de la construcción de 20 horas cada uno y 25 alumnos por curso.

Además, fue el foro en el que cada entidad expuso los diferentes programas de empleo y formación que están gestionando en la actualidad, con el propósito de poder colaborar unas con otras y crear sinergias de cooperación y trabajo conjunto.

En este sentido, la delegada de Empleo ha subrayado la importancia de la función que desempeña la Mesa de empleo "donde se conjugan todas las estrategias de la ciudad por la inserción laboral y donde se comparte información sobre los programas que desarrollan las distintas entidades y colectivos", añadiendo que "la función de este órgano se está impulsando en cada encuentro, fomentando su utilidad y analizando las necesidades que presentan los diferentes sectores para realizar también propuestas destinadas a la estimulación del mercado laboral".

Esta convocatoria ha sido la primera de este año 2026, habiendo sido aplazada desde enero a consecuencia de los temporales, y ha contado con la asistencia de entidades como Cámara de Comercio, Servicio Andaluz de Empleo, Accem, Cáritas, Diaconía, Cear, Confederación de Empresarios, Fundación Laboral de la Construcción, Fundación Don Bosco, Ceain, Acceder Secretariado Gitano, Cruz Roja, Unión de Trabajadores Autónomos (UPTA), Faisem, Fundación Mornese, Fegadi-Cocemfe, Inserta Empleo e Inserta Innovación, SIMA, Asociación EDA, Acción Laboral, SAMU, Fundación Diagrama, Hogar la Salle y Eracis.