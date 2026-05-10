Morante de la Puebla, Jandilla y Ruiz Fernández, premiados en los galardones taurinos del Casino Jerezano

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la entrega de la tercera edición de los Premios Taurinos del Casino Jerezano. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido a la entrega de la tercera edición de los Premios Taurinos del Casino Jerezano correspondientes a la temporada 2025 y ha felicitado a los ganadores José Antonio Morante de la Puebla, el rejoneador Ruiz Fernández, la ganadería Jandilla y a Juventud Taurina.

Tras las palabras de bienvenida del presidente del Casino, Jaime Fernández Corrales, la alcaldesa ha agradecido a la entidad "la organización de estos premios y su papel histórico en la vida social de Jerez". En este sentido, ha señalado que el Casino Jerezano "vuelve a demostrar que una institución con historia también puede seguir impulsando presente y futuro para la ciudad".

García-Pelayo ha subrayado que Jerez entiende la Feria del Caballo como "una expresión completa de identidad", en la que se integran el caballo, el vino, la convivencia, la cultura, el flamenco, la gastronomía y la tradición taurina. "Estos premios nacieron para fortalecer y proyectar el vínculo entre Jerez y el toro; hoy consolidan ese propósito en plena Feria del Caballo", ha añadido.

Asimismo, la regidora se ha referido al traslado de estos galardones a la caseta del Casino --el pasado año se celebraron en el coso taurino-- y ha señalado que la recuperación de estos premios "refuerza una memoria taurina que forma parte del patrimonio sentimental y cultural de muchas generaciones de jerezanos y jerezanas".

En esta línea, ha destacado que la celebración en la caseta del Casino, en pleno Real de la Feria, "tiene un valor simbólico", ya que estos premios "vuelven al lugar natural de la convivencia jerezana". Asimismo, ha agradecido a quienes "mantienen viva una parte de la memoria cultural de Jerez, con respeto, afición y mirando al futuro".

La alcaldesa también ha recordado al periodista Jerónimo Roldán, destacando que su premio "mantiene viva una forma de entender la emoción taurina desde el respeto, la memoria y la sensibilidad". En este sentido, ha señalado que reconocer a la Juventud Taurina "es reconocer que ninguna tradición puede permanecer viva si no es capaz de ilusionar a nuevas generaciones".

Los premiados de esta edición son José Antonio Morante de la Puebla, como torero de la temporada; Ruiz Fernández, como mejor rejoneador; la ganadería Jandilla; y el premio Jerónimo Roldán, que ha recaído en la Juventud Taurina.

El nacimiento de los Premios Taurinos del Casino Jerezano responde a la voluntad de la entidad de recuperar, fortalecer y proyectar la histórica vinculación entre Jerez y el mundo del toro. Estos galardones, instaurados oficialmente en 2024, nacen como una iniciativa cultural, social y patrimonial estrechamente ligada a la identidad de la Feria del Caballo, a la memoria colectiva del toreo y el rejoneo en la ciudad, así como al reconocimiento del protagonismo histórico que Jerez ha tenido durante décadas en la concesión de trofeos taurinos de prestigio nacional.

Desde su creación, el proyecto se apoya en un jurado integrado por aficionados, ganaderos, rejoneadores, toreros y personalidades vinculadas al mundo taurino, lo que refuerza la credibilidad y el arraigo de los galardones.