La Plaza Belén en Jerez repite como escenario de la Fiesta de la Bulería, con carácter gratuito del 19 al 22 de agosto

Presentación de la Fiesta de la Bulería de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Grandes Eventos y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, ha presentado la programación de la 59 Fiesta de la Bulería de Jerez y los Viernes Flamencos, comenzando esta última el 24 de julio con la Misa Flamenca de Santiago. Por su parte, la Fiesta de la Bulería se celebrará en la Plaza Belén del 19 al 22 de agosto.

"Es una muestra significativa de la calidad y diversidad de nuestros artistas", ha señalado el delegado de Cultura, a los que ha agradecido su implicación en la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura. Agradecimiento que ha extendido a todos los ciudadanos, de ahí que la 59 Fiesta de la Bulería tenga carácter gratuito en sus cuatro citas previstas en la Plaza Belén, en el centro histórico de la ciudad.

Francisco Zurita ha garantizado que "habrá más sillas, más servicios y más iluminación" que el pasado año, cuya media fue de 1.000 espectadores por espectáculo. También se mejorará el servicio de foodstruck que se instalará en la Plaza Belén, donde el público podrá degustar la tradición culinaria local acorde con la celebración de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026.

Respecto a los Viernes Flamencos, ha asegurado que el ciclo estará "a la altura del rico patrimonio histórico de los Claustros de Santo Domingo" donde tendrá lugar. Asimismo, ha agradecido la colaboración de las peñas flamencas de la ciudad en la confección de la oferta artística de sus tres citas en este espacio, tras la Misa Flamenca y Fin de Fiesta que tendrá lugar en la Plaza de Santiago.

Por su parte, Jesús López, presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas, ha valorado positivamente que las entidades flamencas tengan un papel relevante en la elaboración de la oferta artística de los Viernes Flamencos. "Procuramos siempre llevar un buen cartel", ha asegurado, al tiempo que prevé "una buena venta de entradas, al igual que el año pasado".

En su intervención, Carlos Granados, director de Fundarte, ha indicado que tanto los Viernes Flamencos como la Fiesta de la Bulería cuentan con "mucho arraigo y tradición en la ciudad". En ambos casos, "se repite la fórmula del año pasado" a tenor de los buenos resultados obtenidos de asistencia de público.

El cartel de este año, que lleva la firma de Daniel Diosdado, tiene muy presente la figura de la cantaora Juana la del Pipa, que "está atravesando un momento difícil y duro". En este sentido, ha mencionado los gestos de solidaridad que algunos artistas han tenido con ella. Tras agradecer la colaboración de instituciones y entidades colaboradoras, el director de Fundarte ha manifestado su deseo de que esta singular oferta flamenca de verano "sea disfrutada por todos".