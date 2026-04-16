Policía Local de Jerez interpone 37 denuncias a conductores y establece controles para evitar carreras ilegales de motos

Archivo - Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en un control de vehículos en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha reforzado los controles de vehículos y de barriadas para conseguir una mayor seguridad vial y en atención a las demandas planteadas en el seno de la Mesa Técnica de Seguridad, interponiendo 37 denuncias por infracciones de seguridad vial y estableciendo también controles junto a Guardia Civil para evitar concentración y carreras ilegales de motos.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha señalado que prosigue el dispositivo de control y prevención de carreras ilegales en la zona sur, en concreto, en la avenida Blas Infante, que cuenta con el apoyo de la Sala de Control de Tráfico de la Jefatura de Policía Local a través de las cámaras de video-vigilancia y con la presencia y coordinación con Policía Nacional.

En ese sentido, se ha informado de que este dispositivo no ha registrado incidencias en las últimas semanas, apuntando además que en los aledaños del Circuito de Jerez, la Guardia Civil, en colaboración con Policía Local, ha activado un dispositivo para prevenir la proliferación de tales carreras.

En el marco de los controles a vehículos realizados en la ciudad, se ha destacado el caso de un conductor de un turismo que ha sido investigado por conducir bajo los efectos del alcohol en la zona este, y el de otro, en una céntrica calle, por circular sin permiso vigente al haber agotado el saldo de puntos.

De esta manera, en los últimos días se han sucedido los controles de vehículos en los distintos distritos de la ciudad. En uno de ellos, ubicado en la zona centro, fueron denunciados tres conductores por infracción al Reglamento General de Vehículos, otro por carecer de seguro, quedando el vehículo inmovilizado, y un tercero, un conductor de un patinete, que fue denunciado por ir por la zona peatonal.

Este control se acompañó de uno de alcoholemia, con 15 pruebas, de las que una resultó positiva con su pertinente denuncia administrativa.

En otro control de vehículos realizado en la zona centro, la Policía Local ha interpuesto ocho denuncias por carecer de ITV en vigor, dos denuncias por carencia del seguro, una denuncia por conducir con un permiso no autorizado para ello y otra por circular con un permiso de conducir extranjero y no actualizado ni homologado al sistema español.

También se ha realizado un control de barriadas en el entorno de la avenida Nazaret con el resultado de cuatro denuncias por ITV caducadas, un permiso de conducir caducado y un conductor que circulaba sin tener abrochado el cinturón de seguridad.

En otro control de barriadas realizado en San Telmo y Vallesequillo II, la Policía Local ha interpuesto cuatro denuncias por infracciones a la normativa de tráfico; y en otro en el distrito sur y oeste se han registrado nueve denuncias por carencias de ITV en vigor, un permiso de conducir caducado y la intervención de un arma de dimensiones prohibidas.

En último término respecto a los controles de barriadas, fue detenido un individuo en la glorieta Tío Juane por resistencia a la autoridad y agresión a un agente, tras ser parado en tal control y comprobarse la carencia de su permiso de conducir. El agente resultó herido leve.

En el capítulo de denuncias, el Ayuntamiento ha destacado las realizadas a dos individuos por faltas de respeto a agentes de la autoridad en el parque El Cuco, y el traslado de filiaciones por parte de la Policía Local en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía por denuncias entre particulares.

También ha sido trasladado por los agentes de la Policía Local a la Comisaría del CNP un individuo al que descubrieron en actitud sospechosa de madrugada en una bolsa de estacionamiento de vehículos de la zona este. El sospechoso portaba en una mochila varias herramientas, que le fueron intervenidas.

En otro orden de cosas, la Policía Local prosigue con el control sobre el uso fraudulento de tarjetas de aparcamiento para personas de movilidad reducida (PMR), de manera que ha interpuesto una denuncia con su correspondiente sanción al conductor que estaba haciendo un uso indebido de ella en su vehículo aparcado en el centro comercial Área Sur.

Respecto a actuaciones de servicios humanitarios, la Policía Local ha realizado siete en los últimos días, derivadas de caídas de personas de edad avanzada en sus domicilios que necesitaban reincorporación y caídas en la vía pública con asistencia sanitaria.