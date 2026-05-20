El transporte público en autobús alcanza casi los 100.000 viajeros en la Feria del Caballo en Jerez

Ambiente en la Feria del Caballo de Jerez de 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar, ha señalado que 94.792 personas optaron por el autobús urbano para ir a la feria este año, lo que representa un 49,9% más que el año pasado, lo que "permite valorar de forma muy favorable el dispositivo especial desarrollado, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la capacidad de respuesta del servicio".

En una nota, Espinar ha explicado que "la disponibilidad de una flota mayor es el factor más relevante del éxito del dispositivo especial de los autobuses urbanos que el Ayuntamiento ha desarrollado durante la Feria del Caballo 2026".

En este sentido, ha añadido que la incorporación de los 25 autobuses nuevos que se sumaron al servicio a finales de 2025 "ha permitido satisfacer la demanda de desplazamiento de la ciudadanía y presentar el transporte público como alternativa principal de movilidad durante toda la semana de las fiestas".

Esa misma disponibilidad ha permitido iniciar el servicio especial de la Feria del Caballo 2026 a partir de las once de la mañana, cuando el año pasado no fue posible ponerlo en marcha hasta las 22,00 horas, por la falta de vehículos y por el estado general de la flota, ha explicado Jaime Espinar, que ha subrayado que "esta capacidad de absorción de la demandada de viajeros crecerá aún más la próxima edición de la feria, después de que se sumen al servicio los otros 25 nuevos vehículos que se incorporarán hacia finales de este año 2026 y que ya se han adjudicado para renovar completamente la flota".

Según ha señalado, el balance de este servicio especial con motivo de la Feria del Caballo 2026 arroja datos de interés como que el crecimiento más importante de viajeros se registró el viernes de feria con 9.000 usuarios más que el año pasado (15.098 en total), lo que representa un 147,59% más que en la misma jornada de 2025. También es muy significativo que durante toda la semana se ha apreciado un aumento sostenido de la demanda, ha asegurado.

El primer sábado de feria, que se caracterizó por la lluvia, se produjo un incremento de usuarios del 4,07% y a partir de ahí, el domingo el incremento respecto al año anterior fue del 28,11%, el lunes del 34,66%, el martes del 64,96%, el miércoles del 61,14%, el jueves del 77,18% y el último sábado de la feria, el 44,68%.

En cuanto a la comparativa por líneas, las de mayor crecimiento de la demanda fueron la E-19, que realizó el recorrido desde la Feria del Caballo a Picadueña Baja y Puerta del Sur, llevando a 4.980 viajeros más que el año pasado. Le siguió la línea E-3, con destino a El Calvario, con 4.629 usuarios más que en la edición anterior.

En el ranking le sigue la línea E-6, que hizo el recorrido hacia La Granja, La Pita, La Asunción y la avenida de Arcos, con 4.458 usuarios más que el año pasado. También fueron muy destacables los resultados de la lanzadera que partía de la Rotonda de los Casinos, que ha registrado 4.415 pasajeros más que en 2025 y la lanzadera Angustias-plaza Esteve, con 1.566 usuarios más.