El 25 Festival de Málaga llega a su fin de la mano de Fiorella Faltoyano

Se pone punto final a una edición especial marcada por el regreso del formato social y el acercamiento al público tras dos años de pandemia

La actriz Fiorella Faltoyano ha sido la encargada de conducir la vigésimo quinta gala de clausura del Festival de Cine de Málaga, que se ha celebrado este sábado en el Teatro Cervantes, cerrando así una edición especial en la que el certamen cinematográfico ha recuperado el formato de evento social y su acercamiento al público tras dos años de pandemia.

La intérprete malagueña ha comenzado el acto poniendo en valor la "complicidad" del Festival de Málaga con el público. "Hemos vuelto a disfrutar todos juntos de todas las propuestas cinematográficas. Con mascarilla, distancia y con calima, pero juntos", ha dicho la actriz. "Lo único que ha podido con el cine es la crudeza de la guerra", ha criticado Faltoyano, que ha pedido un aplauso por todos los damnificados por la invasión a Ucrania.

La gala de esta vigésimo quinta edición ha estado protagonizada por numerosas personalidades del mundo de la cultura que han hecho entrega de los distintos reconocimientos del festival a los proyectos participantes.

También ha habido espacio para la música, que ha amenizado el inicio del acto con Arcángel y Macarena López. Ambos artistas han ofrecido en directo una muestra del proyecto cinematográfico andaluz 'Jesucristo Flamenco', que comienza su rodaje en 2023. En el ecuador de la gala, el protagonista musical ha sido el actor Manolo Solo que, junto a su banda Also Starring, ha interpretado una canción rock ante todos los asistentes.

BIZNAGAS DE ORO

En esta edición el Festival ha contado con 21 películas, españolas y latinoamericanas, destinadas a competir por la Biznaga de Oro. Las gran ganadora ha sido 'Cinco lobitos' de la directora Alauda Ruiz de Azúa, que se ha hecho también con los reconocimientos de Mejor Actriz, Mejor Guion y el Premio Especial del Público. Por otro lado, la película 'Utama', del director boliviano Alejandro Loayza Grisi, ha ganado la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana de esta edición.

Las actrices Marta Nieto y Marta Hazas han sido las encargadas de entregar el reconocimiento a 'Utama'. Han recogido el premio Santiago Loayza Grisi y Marcos Loayza, hermano y padre del director y productores; y Federico Moreira, también productor; debido a que el director no ha podido estar en Málaga porque está presentando la misma película en Francia.

Cayetana Guillén Cuervo y Pilar López de Ayala han entregado la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a 'Cinco lobitos' de Alauda Ruiz de Azúa. "Estoy segura de que no voy a olvidar este aniversario", ha dicho emocionada la directora vasca, que ha agradecido la visibilidad que le ha dado el festival. El resto del equipo se ha mostrado muy agradecido por el reconocimiento a una producción que "se coció en los pasillos de la ECAM" y que ha sido llevada a cabo por cuatro productoras independientes.

El jurado de la sección oficial del Festival de Málaga ha hecho entrega de la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado a Adrián Silvestre por su película 'Mi vacío y yo'. El director valenciano ha agradecido el premio y ha asegurado que recordará este año como "el año en el que nuestros vacíos se llenaron de amor y barro", ha dicho entre risas. Silvestre ha querido dedicar el premio especialmente a la actriz Raphaëlle Pérez, protagonista de la cinta y de la historia real que cuenta.

MEJORES ACTORES

La Biznaga de Plata a Mejor Actor ha sido para Leonardo Sbaraglia por 'Almost in love'. El intérprete argentino no ha podido estar en la gala de clausura, pero ha enviado un vídeo en el que se ha mostrado agradecido del festival "maravilloso" que tantas alegrías le ha dado. "Esta película ha sido un trabajo hecho con todo el amor y la sensibilidad" ha asegurado en referencia a su papel en 'Almost in love'.

Los intérpretes Antonio Velázquez y Adelfa Calvo han entregado la Biznaga de Plata a Mejor Actriz ex aequo a Susi Sánchez y Laia Costa por sus papeles en 'Cinco lobitos'. Sánchez ha agradecido al jurado que pueda compartir el premio con su compañera de reparto porque "es el resultado de un acto de amor". La actriz se lo ha querido dedicar a la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y a su "alma gemela" en lo creativo, el director malagueño Ramón Salazar. Por su parte, Laia Costa lo ha querido compartir con la familia que ha creado 'Cinco lobitos' y ha hablado sobre la conexión que ha tenido la película con el público.

La Biznaga de Plata a Mejor Actor de Reparto ha recaído en el chileno Nicolás Poblete por 'Mensajes privados'. La artista María Romanillos ha sido la encargada de hacerle entrega del reconocimiento, que lo ha querido dedicar al director Matías Bize. "Él me dio la oportunidad de escribir un relato de algo que ha marcado mi vida. Transmitir algo que ha sido muy doloroso y transformarlo en arte".

Poblete ha expresado, visiblemente emocionado, su deseo de que esta película se transforme en "la voz de todos los niños que han sido abusados para que no ocurra más". Y ha añadido que este trabajo le ha llevado a "lo más profundo" de su oficio actoral.

Por otro lado, Clara Valle y Pol Monen han hecho entrega de la Biznaga de Plata a Mejor Actriz de Reparto a la brasileña Debora María da Silva por 'A mãe'. Ha recogido el premio su director, Cristiano Burlan, que ha criticado la difícil situación política de su país, Brasil.

MEJOR GUION Y DIRECCIÓN

Alejandro Loayza Grisi ha recibido la Biznaga de Plata a Mejor Dirección por 'Utama'. De nuevo, han recogido el premio su padre y hermano, productores, que han leído un mensaje que ha dejado el director boliviano para el Festival. En él, Loayza califica 'Utama' como una película hecha con "mucho amor" y ha agradecido al certamen poder compartir su proyecto con el público español.

La Biznaga de Plata a Mejor Guion ha sido para la vasca Alauda Ruiz de Azúa, cuya entrega ha hecho el cineasta José Corbacho. La directora ha vuelto a subir al escenario y ha dicho que 'Cinco lobitos' tiene un guion "muy personal" que ella misma quería ver hasta dónde podía llegar.

Finalmente, la presentadora de la gala, Fiorella Faltoyano, ha despedido la gala con palabras de agradecimiento al público y ha vuelto a reivindicar ese "encuentro social" que supone el Festival de Málaga. Tras esto, en la pantalla del Teatro Cervantes se ha proyectado un vídeo resumen con lo que ha significado esta 25 edición. Por último, los galardonados han subido a las tablas del coliseo azul para hacerse una foto de familia y ha tenido lugar la proyección de la película de clausura, 'Llenos de gracia', de Roberto Bueso.

La jornada de este domingo contará con el ya tradicional maratón en el Cine Albéniz, donde se proyectarán las películas ganadoras de las distintas secciones. Más tarde, la banda Los Planetas despedirá la 25 edición del Festival de Málaga con un concierto a las 19,00 horas en el Teatro Cervantes.