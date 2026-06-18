Abierta la inscripción para la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres del 30 Festival de Málaga

Archivo - Premios del ciclo Afirmando los Derechos de las Mujeres del Festival de Cine de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga y el Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Málaga abren desde este jueves la inscripción de películas interesadas en participar en la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres de la 30 edición del certamen malagueño, que se celebrará del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027.

Las bases completas de participación pueden consultarse en la web del Festival y la inscripción deberá hacerse a través de la plataforma Festhome, ha indicado el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Afirmando los Derechos de las Mujeres es un proyecto que surge de la mano del Festival de Málaga, Mabel Lozano --documentalista y colaboradora del Festival-- y el Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Málaga como herramienta de protesta.

Este espacio se creó en 2008 con el fin de explorar y tratar cada año temas que contribuyen a la concienciación social de los derechos de las mujeres. En 2027 celebra su 20ª edición con una doble finalidad: informar de las injusticias que todavía en este siglo siguen sufriendo las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y fomentar y apoyar el trabajo cinematográfico creado por mujeres.

El 8 de noviembre acaba el plazo para la presentación de trabajos a esta sección, inscripción que deberá hacerse a través de Festhome (www.festhome.com). Podrán participar cortometrajes, mediometrajes y largometrajes; producidos en España y en todo el territorio iberoamericano con posterioridad al 1 de enero de 2025, que no hayan sido exhibidos comercialmente en salas de exhibición, vídeo, televisión, evento audiovisual en España o plataformas VOD (vídeo bajo demanda).

En cuanto a los contenidos, deberán ser trabajos que reflejen la realidad de las mujeres en situaciones donde aún existen obstáculos para desarrollarse en condiciones de igualdad respecto a los hombres con pluralidad de voces de mujeres indígenas, migrantes, trans, mayores, con diversidad funcional, afrodescendientes; o situaciones de discriminación y vulnerabilidad de los derechos humanos hacia mujeres y/o niñas.

Asimismo, experiencias innovadoras de empoderamiento y lucha contra la exclusión social de mujeres y niñas, así como trabajos que promuevan y/o reflejen el avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que visibilicen el trabajo y los logros de mujeres en diferentes ámbitos que no son reconocidos socialmente o que visibilicen la contribución al cuidado del medio ambiente que se está realizando desde el Ecofeminismo; también los trabajos que reflejen la contribución de los hombres a la consecución de la igualdad de género, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral, familiar, entre otros.

Por su infrarrepresentación en la industria cinematográfica, se tendrán especialmente en cuenta los trabajos cuya dirección, guion y/o producción de la obra audiovisual haya sido realizado por mujeres. Por último, han recordado que se otorgarán los siguientes premios de las diferentes categorías.