Abierto plazo de inscripción para proyecto de fomento del emprendimiento juvenil a través de actividades lúdicas

Cartel del proyecto ‘Bootcamp: prográmate para emprender’ - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Acercar recursos y oportunidades a jóvenes con interés en emprender y crear una experiencia dinámica que genere visibilidad y notoriedad son algunos de los objetivos de un proyecto que se desarrollará del 7 al 23 de abril en ocho municipios de la provincia.

Se trata de una iniciativa fruto del convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) para favorecer el emprendimiento joven y la generación de negocios en la provincia.

La diputada de Empleo y Formación de la Diputación de Málaga, María del Carmen Márquez, ha explicado que está abierto el plazo de inscripción, que es gratuita y que puede realizarse a través del WhatsApp del teléfono 615337537 y del correo electrónico info@ajemalaga.org.

El proyecto, denominado 'Bootcamp: prográmate para emprender', se realizará en Ojén, Ronda, Casarabonela, Coín, Istán, Torrox, Archidona y Cuevas Bajas.

Márquez ha apuntado que se pretende asociar la creación de ideas de negocio a un entrenamiento lúdico que favorezca el trabajo en equipo y el interés por el emprendimiento en la población juvenil y que impulse la creación de empresas en la provincia, especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Las personas participantes tendrán la oportunidad de conocer las últimas novedades en el ámbito de los autónomos y empresarios, promocionar su actividad en su propio municipio y fuera de él a través de las redes sociales, practicar su oratoria y encontrar clientes entre sus propios vecinos y visitantes, además de hacer 'networking', ha indicado la Diputación en un comunicado.

Todo ello, mediante juegos rápidos y dinámicos que animen a su participación, les ayuden a entrenar sus habilidades y, paralelamente, les permitan conocer mejor la historia, cultura y monumentos de sus localidades.

Cada jornada en cada uno de los pueblos comenzará con una presentación de la actividad para pasar posteriormente a ese 'bootcamp' o campo de entrenamiento para romper el hielo y optimizar al máximo sus recursos como empresarios y empresarias.

Los participantes podrán practicar su oratoria al aire libre en la plaza más representativa de sus pueblos y convencer sobre las bondades de sus productos o servicios, y se formarán equipos para vender su negocio 'in situ' y en tiempo real a la población tanto autóctona como foránea.

Por todo ello, ganarán diplomas y premios que reconocerán su mérito. Simplemente por el hecho de participar, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga les premiará con un año de membresía gratuita al colectivo, lo que les interconectará y permitirá hacer negocio con las más de 600 empresas que integra en el conjunto de la provincia, así como con sus herramientas.

Estas yincanas emprendedoras están dirigidas tanto a personas que aún no han creado su empresa como a aquellas que ya la tienen constituida y estén interesadas en consolidarla y hacerla crecer. La metodología está diseñada para jóvenes de entre 18 y 41 años.