Acuerdan ocho años de internamiento para un hombre por matar a su madre a golpes en Estepona (Málaga) en 2022

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha impuesto ocho años de internamiento en un centro psiquiátrico a un hombre de nacionalidad holandesa acusado de acabar a golpes con la vida de su madre que había venido desde su país a visitarle a la localidad malagueña de Estepona, donde el hombre pasaba unos días. Así, se le considera autor de un delito de homicidio, con la eximente de alteración psíquica.

Este juicio estaba previsto para el próximo lunes, día 16 de marzo, por el procedimiento del Tribunal del Jurado; pero no será necesaria su celebración al haberse llegado a un acuerdo de conformidad entre las partes, que se ha materializado en la sentencia condenatoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, y tras reconocer el acusado los hechos.

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2022. Según se declara probado en la resolución, el acusado fue invitado por una persona a pasar unos días de vacaciones en España y se encontraba en la vivienda de esta en Estepona, cuando la madre viajó desde Holanda para visitarlo. Ese día el hombre estaba "sufriendo un brote psicótico".

Así, según se precisa en la sentencia, comenzó una "fuerte" discusión con su madre, en el curso de la cual, "y movido por una fuerte manifestación psicótica reactiva que anuló su percepción de la realidad, le propinó varios golpes en la cabeza con una cajonera", lo que le causó politraumatismos craneoencefálicos.

Esto ocasionó la muerte de la madre, que quedó postrada en el suelo, inmóvil; mientras que el hombre fue trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital Costa del Sol en Marbella (Málaga), donde quedó ingresado. Una vez estabilizado del brote psicótico el acusado tomó conciencia de lo sucedido.

Desde ese momento, señala la Audiencia, ha sido "constante la colaboración y esfuerzo" por parte del acusado por reparar el daño causado", habiendo resarcido a sus hermanas y familiares. Así, en este caso no se realiza manifestación alguna respecto al pago de indemnización dentro de la responsabilidad civil "al no haber sido solicitada".

A esta sentencia se llega tras el acuerdo de conformidad al que han llegado el fiscal y el letrado del encausado, quien mostró su adhesión a las peticiones contenidas en la calificación definitiva de la acusación pública, al igual que hizo el acusado, con lo que se estimó innecesaria la celebración del juicio así como la constitución del jurado popular.