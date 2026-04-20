Admite haber matado y enterrado bajo hormigón a su mujer en una nave de Málaga: "Me cegué"

MÁLAGA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acusado de supuestamente matar a su mujer y mantener enterrado seis meses el cuerpo bajo hormigón en una nave de un polígono de Málaga en marzo de 2022 ha admitido los hechos y ha asegurado que actuó contra la víctima en un "arrebato", además de insistir en que luego no planeó qué hacer con el cadáver. "Estaba cegado en que mis hijas no supieran lo que había pasado", ha dicho.

Un jurado popular juzga desde este lunes a este hombre, para el que la Fiscalía y la acusación particular, en representación de la hija mayor de edad del matrimonio, solicitan 15 años de prisión al acusarlo de un delito de homicidio, con las agravantes de género y de parentesco; mientras que la defensa pide cinco años y que se le aplique las atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño.

El acusado y la víctima, llamada Débora, convivían en la vivienda donde ocurrieron los hechos en la capital malagueña junto a las dos hijas en común. El 28 de marzo tuvo una fuerte discusión con la víctima con "expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", según la Fiscalía, que mantiene que hubo un forcejeo en el que la estranguló.

El procesado ha admitido estos hechos y ha indicado que en la discusión, sobre el estado en el que estaba la relación, actuó en un "arrebato". "Perdí el control", ha declarado, al tiempo que ha insistido en que todo ocurrió "muy rápido"; "me nublé". Asimismo, ha negado que planeara cómo deshacerse del cuerpo y ha dicho que en ese momento "solo pensaba en mis hijas".

Según las acusaciones, el procesado, con la intención de deshacerse del cadáver, supuestamente lo introdujo cubierto por plástico en un bidón y lo llevó en una carretilla a su furgón y luego hasta su nave industrial, donde excavó el suelo de hormigón y enterró el cuerpo de la víctima, tras lo que cubrió toda la zona con hormigón y pesada maquinaria.

La fiscal delegada de Violencia de Género de Andalucía, Flor de Torres, ha asegurado que hizo creer que la mujer se había ido voluntariamente e incluso "manipuló" su teléfono, haciéndose pasar por ella, hasta que el cuerpo fue hallado en la nave, lo que se produjo seis meses después, fruto de las investigaciones de la Policía Nacional y tras confesar el hombre

"Me cegué y desgraciadamente oculté el cuerpo de mi mujer", ha admitido el acusado, quien ha asegurado que en ese momento "no pensaba". Según su versión, en los meses siguientes tuvo "una carga grandísima" hasta que en su cuarta declaración confesó y contó a los agentes "todo". Ha pedido "perdón por los daños causados" a su familia, incluidas sus hijas, asegurando que ha renunciado "a todo" económicamente a favor de ellas. "Ojalá pudiera volver atrás".

ASESINADA "POR SER MUJER"

La fiscal ha sostenido que "Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad, que él no permitía" y ha incidido en que "la violencia de género tiene que desaparecer, castigando actos como este con lo que la ley permite", al tiempo que ha pedido a los miembros del jurado popular "sentido común y sensatez".

Ha asegurado que hay "pruebas apabullantes" contra el hombre, también técnicas porque "manipuló". Además, ha considerado que no son de aplicación las circunstancias que atenúan la pena que propone la defensa, al incidir en que "pasaron seis meses" hasta que se encontró el cuerpo y confesó y en que no ha resarcido "todo el daño moral" a sus hijas.

El abogado de la acusación particular, Mario García, ha asegurado a los periodistas a la salida del juicio que coinciden con la Fiscalía en todos los aspectos penales y ha explicado que su personación era para "procurar la defensa de las menores en el sentido de que patrimonialmente se quedaran en mejor situación", punto en el que ha reconocido la colaboración del acusado.

La Fiscalía solicita una indemnización de 300.000 euros para las dos hijas, mientras esta acusación eleva la petición a 500.000 euros, mientras el acusado ha abonado ya unos 145.000 euros.

La defensa ha incidido en sala en que su cliente confesó "voluntariamente" una de las veces que fue citado como testigo y aún no había ninguna causa contra él; además de insistir en que sin la la declaración de este hombre "posiblemente el cuerpo no habría aparecido", por lo que considera su colaboración con la Policía de "esencial".