Adelante dice que los presupuestos andaluces "son un fraude para los malagueños"

Publicado 10/06/2019 16:28:38 CET

MÁLAGA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Adelante Andalucía por Málaga Guzmán Ahumada y Vanessa García han tachado de "un auténtico fraude" los presupuestos andaluces que ha presentado el PP.

Ahumada en rueda de prensa ha asegurado que "las cuentas del PP son un fraude porque las han usado como arma electoralista durante la campaña de las municipales, dando datos positivos que después no han sido tales, haciendo un presupuesto igual que los que ya hiciera Susana Díaz, expresidenta de la Junta".

"Recortan en lucha contra el paro en una de las comunidades más castigadas por el desempleo y dejan desatendidos a los niños andaluces al no financiar los centros educativos como necesitan", ha dicho Ahumada, al tiempo que ha incidido en que "son injustos porque los que menos tienen son los que más aportan a las arcas".

Para el parlamentario andaluz de Adelante, "la justicia fiscal brilla por su ausencia y son las personas que no llegan a final de mes las que sostienen la Educación, la Sanidad y los servicios de Dependencia".

De igual modo, ha dicho que las cuentas "olvidan" la Renta Mínima de Inserción Social que necesitan más de 150.000 personas, recortando 68 millones. "Estos presupuestos están pensados para pagar deuda a costa de lo público".

Además, ha dejado claro que "no son realistas en la recaudación con la política fiscal que están llevando a cabo y están pensados únicamente para el 0,7 por ciento de la población más rica. Privatizaciones y recortes, las dos patas del gobierno andaluz".

"Son también un fraude y una mentira", ha añadido Ahumada, ya quem a su juicio, "no se han negociado con antelación a pesar de ser un gobierno en minoría" y ha acusado a los miembros del ejecutivo, PP y Ciudadanos, "de ser rehenes de la ultraderecha, que va a conseguir acabar con la Autonomía que se conquistó en la calle el 4 D y en las urnas el 28F".

De igual modo, el parlamentario malagueño de IU ha recodado que Vox "ha sido claro" al respecto desde el principio y "en el primer texto importante del gobierno andaluz va a acabar con la Autonomía".

"Hoy por hoy el presupuesto de los nueve millones de andaluces no se negocia donde reside la Institución autonómica. La autonomía andaluza acaba donde empieza el despacho de Santiago Abascal como consecuencia de un gobierno débil", ha incidido.

MÁLAGA

En relación con Málaga, Ahumada ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "de defraudar a sus conciudadanos, incumpliendo promesas de toda índole, algunas de las cuales fueron compromisos personales".

"Ha defraudado a los 103 municipios con un nuevo incumplimiento de la financiación local a través de la Patrica", ha dicho, lamentado que "con un mísero aumento de nueve millones de euros sigue incrementando la deuda con los ayuntamientos en 111 millones, lo que significa que la deuda total alcanza los 700 millones".

Ha señalado, asimismo, que "eran defensores de la autonomía local hasta que les tocó gobernar", lamentado que "tampoco hay aportaciones en Sanidad, ni siquiera para la ampliación del Hospital Costa del Sol y las obras de depuración pasan un nuevo año en blanco".

Ha agregado que "tampoco soluciona el problema de comunicación hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) con una transporte público, retrasa las obras del metro y una promesa personal de Moreno con la autovía de Ronda se queda en nada", ha dicho.

Por último, Ahumada ha asegurado que los primeros presupuestos provincializados "evidencian que el cogobierno del cambio no es ni siquiera del recambio, sino del cambiazo".

De igual modo, la parlamentaria andaluza de Adelante Málaga ha indicado que el presidente de la Junta "ha repetido el titular de Mariano Rajoy y de Susana Díaz hablando de presupuestos sociales, cuando en realidad son los presupuestos sin la gente de dentro".

Sobre el presupuesto provincializado, la parlamentaria de Podemos ha afirmado que hay que "jugar a las adivinanzas" para saber qué dinero va a cada cosa.

También ha criticado a la delegada del Gobierno, Patricia Navarro, "que ha dicho que son unos presupuestos para sacar del cajón los proyectos olvidados por anteriores ejecutivos cuando se ha demostrado que no hay nada de eso".

"La hoja de ruta puesta de manifiesto por el nuevo gobierno en el mes de diciembre hablaba de finalización del metro de la capital, pero solo han destinado 29,8 millones de euros, sin especificar plazos", ha recordado, señalando, además, en relación con los 72 millones más que incluyen "solo son para subvencionar el coste real y la explotación del servicio".

García ha recordado que también se comprometieron a acabar la red de carriles bici "y no hay nada". "Hablaban de vivienda publica y no se sabe nada. Se comprometieron a realizar la integración del Guadalmedina y aportan 200.000 euros. Iban a recuperar el antiguo edificio de Correos y lo van a malvender; apostaron por el Museo de Málaga y le dedican 100.000 euros y no dicen nada del Auditorio", ha enumerado, señalando, además, que "defendieron el desmantelamiento de los Asperones y se han olvidado".

En relación con los grandes anuncios que en materia de Sanidad, ha dicho que "no sabemos nada. Tampoco hay ya Chare para la zona Este de la capital sino una ampliación del centro de salud de El Palo. No se conoce qué pasará con el de Churriana y otras muchas promesas incumplidas", ha agregado.

En este punto, la parlamentaria de Adelante Andalucía ha recordado también que el presidente de la Junta anunció que la obra de la EDAR Norte iba a ser la más importante en materia de depuración en Andalucía, "pero apenas cuenta en el presupuesto con 90 millones de euros".

"No queremos pensar si esta es la mayor, cómo serán las más modestas", ha ironizado García, que ha advertido de que "no son los presupuestos más sociales, ni los que van a sacar del cajón los proyectos olvidados".

Por ello, han recordado que han presentado una enmienda a la totalidad, "porque hay que blindar los servicios públicos. Los andaluces y las andaluzas necesitan salir del paro y de la precariedad y no se puede dar un paso atrás en igualdad y derechos humanos", han concluido.