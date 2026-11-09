Adelante propone limitar los alquileres al 20% de la renta familiar y realizar contratos de alquiler indefinidos

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha propuesto establecer por ley un límite en los precios del alquiler al 20% de la renta familiar, según la media "por distrito, zona o pueblo". Asimismo, ha defendido la necesidad de introducir, también por ley, la existencia de contratos de alquiler indefinidos.

"¿Por qué no contratos indefinidos de alquiler? Pasa en muchísimos países de Europa y no pasa absolutamente nada. Simplemente se le da tranquilidad, seguridad y derechos a las millones de personas que viven de alquiler. Y es que la vivienda no puede ser un negocio", ha señalado este lunes en una atención a los medios en Málaga.

García ha puesto el foco en la situación de "millones de personas que viven en alquiler y que necesitan un gobierno que dé la cara por ellos".

"Aquí hay solo dos posiciones políticas posibles. La gente que cree que las casas son para vivir y la gente que cree que las casas son para que cuatro listos hagan negocio", ha señalado.

"El derecho a la vivienda está seriamente atacado en este país", ha asegurado a la par que ha mostrado su apoyo a la huelga general por el derecho a la vivienda, convocada para el próximo 11 de noviembre.