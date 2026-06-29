Administraciones y asociaciones de Málaga editan una guía con los recursos disponibles de prevención del suicidio

Presentación de la guía de prevención al suicidio - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, la Diputación, la Universidad de Málaga y las entidades sociales que integran la Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio en Málaga han editado una guía de recursos para la prevención de conductas autolíticas y de promoción de la salud mental.

El objetivo, han explicado desde el Ayuntamiento en un comunicado, es dar a conocer y hacer más accesibles a la ciudadanía todas las herramientas que tienen a su disposición para la atención y acogida de personas que, en algún momento de su vida, puedan presentar algún riesgo de suicidio tanto en momentos de crisis inmediatas como en ayuda y asistencia sanitaria de carácter no urgente.

Estos recursos ofrecidos por instituciones públicas y entidades sociales pueden contribuir de manera directa o indirecta a mejorar el bienestar emocional y psicológico de las personas que acuden a ellos.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, junto al delegado territorial de Salud de la Junta, Carlos Bautista; el diputado del Tercer Sector de la Diputación, Francisco José Martín; y la vicerrectora de Igualdad y Políticas Sociales de la UMA, María José Berlanga, ha presentado este lunes la nueva guía.

Se puede acceder a ella de forma gratuita a través de la web https://prevencionsuicidiomalaga.uma.es/ y desde la web del Área de Derechos Sociales y del resto de entidades que, junto a las citadas administraciones, integran la Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio --Asociación Teléfono de la Esperanza, Asociación Alhelí, Asociación Afenes, Gabinete de Psicología de Parcemasa y Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental--.

El objetivo es dar visibilidad a esta problemática para que deje de ser un tabú y dar a conocer a la ciudadanía los recursos existentes que se ofrecen directamente a través de profesionales formados en la detección de conductas suicidas.

Así como destacar la importancia de proporcionar a familiares y personas allegadas --denominadas supervivientes-- el apoyo psicológico y emocional necesario para afrontar la pérdida y el duelo, que puede conducir a situaciones de culpa irracional, estigmatización social, vergüenza o la búsqueda constante de respuestas para intentar comprender lo sucedido.

En este contexto, desde la Mesa Técnica se incide en la importancia de dar visibilidad y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta realidad, así como dar difusión de los recursos asociativos con los que cuenta la ciudad para ayudar tanto a las personas con conductas suicidas o autolíticas como a las personas de su entorno.

Además de la línea telefónica 024 de atención a la conducta suicida impulsada por el Ministerio de Sanidad (gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año).

La guía también recopila los contactos de los servicios públicos de emergencias sanitarias, así como los las entidades de apoyo para grupos vulnerables disponibles en toda la provincia y que pueden ser consultados por grupos y contextos específicos: problemas de salud mental en general, adicciones, atención al duelo, personas mayores, colectivo LGTBI+, víctimas de violencia, menores y jóvenes o colectivos profesionales.