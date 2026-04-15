Los administradores de fincas analizan los "desafíos y oportunidades" del sector en Andalucía

Foto de familia con motivo de las III jornadas de juntas de gobierno de los Colegios de Administradores de Fincas de Andalucía. - ADMINISTRADORES DE FINCAS

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Antequera (Málaga) acoge este miércoles la III jornada de juntas de gobierno de los Colegios de Administradores de Fincas de Andalucía, un encuentro de carácter estratégico que reúne a representantes de los ocho colegios territoriales de la comunidad para analizar los principales desafíos y oportunidades que afronta el sector.

Este encuentro, al que ha asistido el alcalde de Antequera, Manuel Barón, junto a otros miembros de su corporación municipal, se celebra en el hotel Antequera Hills y se consolida como un espacio de trabajo y reflexión conjunta en el que se abordan cuestiones fundamentales para el presente y futuro de la profesión.

En sus palabras de bienvenida, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez Caro, ha destacado la presencia de los ocho colegios territoriales de la comunidad y se ha congratulado de que el encuentro se convierta en un referente a nivel nacional.

Por su parte, el alcalde de Antequera ha señalado la importancia de esta jornada para acercar a los administradores de Fincas colegiados a la realidad de la profesión para un mejor desarrollo de sus actividades. Entre los contenidos más relevantes que se van a tratar, destacan aspectos clave como la mejora en materia de comunicación institucional, así como el papel del liderazgo en un contexto profesional cambiante, de la mano de expertos en estrategia y desarrollo empresarial.

Asimismo, la jornada cuenta con la participación de entidades colaboradoras, reforzando la colaboración público-privada y la generación de sinergias en beneficio de los Colegiados y Colegiadas de Andalucía. Durante la tarde, la jornada adquiere un carácter eminentemente participativo con la celebración de diversas mesas de trabajo especializadas.

En ellas, los asistentes, previamente asignados en función de su experiencia y responsabilidades, abordarán materias como la gestión económica, la deontología profesional, la formación, la comunicación, los servicios colegiales o la acción institucional. Este formato favorece el intercambio de experiencias, la detección de necesidades comunes y la elaboración de propuestas concretas.

Las conclusiones de estas mesas serán puestas en común antes de la clausura, marcando líneas de actuación que contribuirán a reforzar el papel del Administrador de Fincas colegiado como "figura clave en la gestión eficiente, transparente y profesional de las comunidades de propietarios". Con la celebración de esta tercera edición, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas reafirma su compromiso con la mejora continua del sector y con la defensa de los intereses de los profesionales y de la ciudadanía a la que prestan servicio.