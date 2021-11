Agencia Sanitaria Costa del Sol conmemora Día de Eliminación de la Violencia hacia la Mujer con actividades

MARBELLA (MÁLAGA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Sanitaria Costa del Sol (ASCS) conmemora el 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer' que se celebra este jueves, con la organización de un diverso programa de actividades que comenzaron este pasado miércoles, 25 de noviembre y continúan durante esta jornada.

Estas actividades organizadas desde la 'Comisión de malos tratos a mujeres, menores y ancianos' de la Agencia presidida por la facultativa de la unidad de Urgencias, Carmen Agüera, se ha llevado a cabo, según sus palabras, "con el objetivo de informar y crear conciencia sobre este problema endémico de nuestra sociedad" y, continúa, "desde el más absoluto convencimiento de la necesidad de acabar, de una vez por todas, con la violencia que se ejerce contra las mujeres".

Todas estas acciones se han recogido bajo el lema 'Con tu voz, te abrimos puertas', representado a través de un cartel y su correspondiente programa.

Así, este pasado jueves día 24 se instalaron unas mesas informativas en todos los centros dependientes de la Agencia Sanitaria Costa del Sol de 10.00 a 13.00 horas que se ubicaron en los halls principales del Hospital Costa del Sol de Marbella, del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, del Hospital de Alta Resolución (HAR) Estepona y del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Mijas.

Allí, personal sanitario informó de las opciones que tienen las víctimas, de la necesidad de denunciar y de las posibilidades que se ofrecen a través de estos centros sanitarios.

Además, en ellas también se han dado a conocer, gracias a la colaboración de los Ayuntamientos de la zona de influencia de la Agencia, los recursos locales de ayuda en la lucha contra Violencia de Género. Y, además, gracias a la colaboración de la empresa que presta el servicio de limpieza en el hospital, Clece, se ha dispuesto de un fotocol para dar más visibilidad a este día y se han podido entregar una serie de obsequios e información de su campaña 'Una vida sin violencia'.

El programa de este jueves se ha iniciado con la celebración, de 10 a 12 horas, de la mesa redonda 'Impacto Jurídico de la Atención Sanitaria en Violencia de Género' dirigida expresamente a profesionales de la Agencia y del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol.

En esta jornada que ha sido inaugurada por la directora gerente de la Agencia, Luisa Lorenzo, han participado la Magistrada Titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Marbella, María Guzmán Fernández; la Médica Forense Titular del Instituto de Medicina Legal de Málaga con sede en Marbella, María Inés Ducha Morales; y como moderadora, la facultativa de Urgencias y presidenta de la Comisión, Carmen Agüera Urbano.

Agüera ha destacado que "las mujeres víctimas de violencia de genero pasan por nuestras consultas múltiples veces en su vida, con problemas de salud derivados del sufrimiento de dicha violencia, la mayoría de las veces sin que ellas lleguen a relacionarlo".

En este sentido, ha añadido "como profesionales sanitarios estamos obligados a detectarlo precozmente para evitar mayor daño. En esta tarea necesitamos y debemos coordinarnos con Justicia y es por eso que estas jornadas son tan necesarias para conocer las inquietudes y dificultades que podemos encontrar en nuestras actuaciones y así poder avanzar en esa coordinación".

Para María Inés Ducha, "estas charlas suponen buen momento para recordar que los partes médicos al juzgado de guardia son documentos de suma importancia y tienen que ir debidamente rellenos, ya sea en violencia de género o no, y que no se limiten a poner únicamente las lesiones físicas, y mencionen si existe dolor, limitación, sintomatología ansiosa, etc porque se pierde información valiosa cuando vemos a la paciente. En este coloquio pretendemos mostrar dicha relevancia".

En su intervención, María Guzmán ha incentivado la participación por parte de los profesionales en este foro, sugiriendo preguntas y enriqueciendo la jornada con las dudas y consultas.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la inauguración del que es conocido como 'Banco rojo'. Se trata de un proyecto internacional al que se une la Agencia Sanitaria Costa del Sol con la incorporación de un banco de color rojo que está situado en el jardín de entrada a Urgencias del Hospital Costa del Sol.

Luisa Lorenzo ha señalado que "se han realizado todos los trámites exigidos para participar en este proyecto como símbolo indicativo de nuestro compromiso contra esta lacra social y también en honor al recuerdo de todas las víctimas y de sus familiares".

Se trata de una campaña de visibilización, prevención y sensibilización contra la violencia de género, una iniciativa internacional presente en muchos países y cuyo referente para España es la 'Asociación Intégrate'. En el mismo día, muchos centros sanitarios públicos de Andalucía han inaugurado estos bancos al mismo tiempo pues se trata de una iniciativa a la que se ha adherido el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Esta inauguración ha estado amenizada con la lectura de los poemas: 'Desde mi silencio', a cargo de su autora, Pepa Luna Casanova, y 'Ahora que tú no estás', por parte de Rafael Bulé. También se ha contado con la participación de la violinista, Pilar Campos Mendoza, que durante la primera lectura ha interpretado magistralmente 'Largo, de El Invierno de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi' y, durante la segunda, 'Air Suite Nº 3' de Bach.