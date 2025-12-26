Agentes de la Policía Nacional reaniman a un niño de dos años que no respondía a estímulos

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MÁLAGA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han reanimado a un niño de dos años, que no respondía a estímulos, después de ser alertados por los progenitores del menor en el acceso a dependencias policiales de San Pedro Alcántara, en la localidad malagueña de Marbella.

Rígido, inconsciente y sin respiración, el crío fue puesto en manos de un policía que tomó las riendas de la situación e inició las maniobras de reanimación con la colaboración de otro compañero, quien alertaba a los servicios sanitarios.

Tras unos certeros golpes y sacudidas, el niño acabó expulsando una bocanada de mucosidad que, al parecer, le obstruían las vías respiratorias y, acto seguido, comenzó a coger oxígeno por sí solo recobrando la conciencia, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. Una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Así, han detallado que la mañana transcurría como un día más en las dependencias que la Policía Nacional alberga en San Pedro Alcántara y que acoge, entre otros servicios, una oficina de denuncias y otra de expedición de DNI y pasaporte.

En un momento, un agente que presta seguridad en la comisaría era alertado por un ciudadano, pues a escasos metros, en la calle, los padres de un niño de corta edad solicitaban ayuda desesperadamente. Su hijo no respondía a estímulos.

Sin tiempo que perder, el policía se aproximó rápidamente a aquellos padres, que pusieron al menor en sus manos, comprobando el funcionario que el crío se hallaba inconsciente, rígido, pálido y con signos de sudoración. Tampoco respiraba.

Así, el agente se adentró en comisaría para pedir apoyo y solicitar asistencia médica. Un compañero de la oficina del DNI le prestó ayuda en este sentido.

Una vez valorada la situación, el agente proporcionó unos certeros golpes y sacudidas sobre el niño que surtieron efecto. El niño acabó expulsando una bocanada de mucosa que le obstruían las vías respiratorias y, seguidamente, comenzó a coger oxígeno --y a ofrecer estímulos--. Al servicio humanitario se sumó la asistencia sanitaria, que trasladó en ambulancia al menor al hospital.

Finalmente, y tras la buena evolución del niño, que recibió el alta hospitalaria, los policías actuantes han recibido en la mañana de este viernes la visita del pequeño y sus padres en la Comisaría de San Pedro Alcántara. La familia quería agradecer a los agentes la ayuda prestada.