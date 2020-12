Agotadas las entradas para los conciertos de Efecto Mariposa y Free Soul Band en el MVA, que se emiten por 'streaming'

MÁLAGA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escenario del Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga recibe este lunes a Efecto Mariposa, y este martes a Free Soul Band acompañados por Revoluta. Los espectáculos, que ya han colgado el cartel de no hay entradas, se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube del MVA.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Cultura, Víctor González, que ha presentado los conciertos como parte de la programación musical de Culturama para la última quincena del año; una programación "fuertemente comprometida con los artistas locales", ha sostenido.

González ha estado acompañado durante la rueda de prensa por los integrantes de Efecto Mariposa, Susana Alva y Frasco Ridgway; Kiko Moya de Free Soul Band y Rafa Insausti en representación de Free Soul Band y de Revoluta.

Este lunes a las 16.00 horas, los malagueños Efecto Mariposa, dúo que conforman Susana Alva y Frasco Ridgway, presentará en el MVA su séptimo disco, 'Vuela', trabajo que les ha vuelto a situar en lo más alto.

El grupo logró récord de permanencia en listas de radio con su single 'No me crees', y tuvieron otro enorme reconocimiento por su versión del clásico 'El Mundo'. Otro de sus temas, 'Por quererte', sería Premio 40 a la Mejor Canción del Año, y la versión en inglés de 'No me crees' fue sintonía de la America's Cup.

Son varios los números uno conseguido por Efecto Mariposa, nominado hasta en dos ocasiones a mejor grupo nacional. Tienen a sus espaldas más de 800 conciertos, media docena de trabajos en estudio, un directo, e innumerables colaboraciones con compañeros de generación. Su música ha cosechado un gran éxito México, donde han protagonizado conciertos en el Teatro Metropólitan o en La Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El concierto se puede seguir en directo en youtube.com/watch?v=iLRsGOalV1o.

Este martes, también a las 16.00 horas, el MVA recibirá a Free Soul Band, que cumple 21 años en el escenario. La Free (como se la conoce en la escena musical malagueña) traerá al MVA nuevas versiones de los clásicos del soul.

Compartiendo el escenario estará el grupo malagueño Revoluta presentando su primer proyecto discográfico: diez canciones que nadan entre el indie rock y el folk. Revoluta está formado por la vocalista y teclista Ana Villalba, el guitarrista Rafa Insausti, el batería Eusebio Flores y el bajista Cañon Bass. El concierto se puede seguir en directo en youtube.com/watch?v=qYEkx34Oxk4.