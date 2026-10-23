Aguilar: "El PSOE es la única fuerza política que puede arrebatar un escaño al bloque de las derechas en Málaga"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en la sede del partido. - PSOE

MÁLAGA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado este viernes que el PSOE es "la única fuerza política que puede arrebatar un escaño al bloque de las derechas en Málaga" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Tras la reunión del Comité Electoral Provincial, Aguilar ha anunciado que los socialistas se marcan como objetivo "conseguir el cuarto diputado por Málaga y contribuir a mantener un Gobierno de progreso en España". Para ello, ha apelado a la concentración del voto progresista en el PSOE, especialmente ante la fragmentación de las candidaturas situadas a su izquierda.

Aguilar ha recordado que en las elecciones generales de 2023 el PSOE consiguió tres diputados por Málaga y se quedó a solo 2.429 votos de arrebatarle al PP su quinto diputado. "Apenas 2.429 votos en unas elecciones en las que participaron casi 800.000 malagueños y malagueñas. Esa es la importancia que puede tener cada voto", ha incidido.

En este sentido, ha insistido en que "Málaga puede ser decisiva para mantener un Gobierno progresista" y ha advertido de que "no podemos permitirnos perder ningún voto porque cada voto cuenta".

De igual modo, el secretario general ha afirmado que las elecciones del 29N serán "cruciales para el futuro de España y de Málaga", puesto que "está en juego seguir avanzando en derechos, libertades y bienestar o retroceder décadas de golpe".

Además, ha alertado de que, por primera vez en esta etapa democrática, "la ultraderecha podría entrar en el Gobierno de España". "Ese es uno de los escenarios que tenemos por delante: un Gobierno de las derechas con la motosierra y la tijera dispuestas para aplicar recortes en los derechos sociales y los servicios públicos", ha apostillado.

También ha insistido en que estas elecciones "no van solamente de escaños, sino de derechos". Así, ha apelado "a los más de 270.000 pensionistas de la provincia, a los jóvenes que quieren emanciparse y acceder a una vivienda, a las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes y a las mujeres que quieren seguir avanzando en igualdad".

"Nos jugamos continuar creando empleo de calidad, mejorar los salarios, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional y garantizar que el crecimiento económico de Málaga se traduzca en bienestar y oportunidades para todos", ha destacado.

Asimismo, ha explicado que el Comité Electoral Provincial ha abordado la organización de una campaña que movilizará a todas las agrupaciones locales, militantes, cargos públicos y candidaturas socialistas.

"Vamos a desarrollar una campaña cercana, en todos los municipios de la provincia, en contacto directo con las preocupaciones de la ciudadanía y explicando lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho por Málaga y los proyectos que tenemos por delante", ha asegurado.

Por último, Aguilar ha subrayado que el PSOE de Málaga afronta esta cita electoral con una organización "preparada para movilizarse con toda su fuerza" y con un objetivo claro: "Conseguir el cuarto diputado y contribuir a la continuidad de un Gobierno de progreso. El 29 de noviembre los malagueños y malagueñas tendrán que elegir entre derechos o recortes, entre avanzar o retroceder. Esa es la decisión", ha concluido.