Aguirre defiende que la unificación del servicio de maternidad en el Materno de Materno no supone recortes y sí mejoras

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado que la centralización del servicio de maternidad en el Hospital Materno Infantil de Málaga ha significado "mejoras" como por ejemplo en "la continuidad de los procesos, homogeneizando estrategias de atención y humanización" en los partos, pero "en ningún caso ha supuesto un recorte".

Así ha respondido Aguirre en la comisión de salud del Parlamento andaluz a la pregunta formulada por el parlamentario por Málaga del grupo Unidas Podemos por Andalucía Guzmán Ahumada sobre si se va a reestablecer dicho servicio en el Hospital Clínico de Málaga.

Aguirre ha explicado que se produjo una unificación del servicio en el Materno inicialmente por el COVID-19, pero "ahora se ha transformado en una oportunidad de mejora de la cartera de servicios". "El objetivo ha sido y sigue siendo ofrecer la mejor atención a las mujeres gestantes y sus futuros hijos", ha apuntado.

El consejero ha asegurado que esta unificación "ha supuesto contar con 60 facultativos más, modernizar y sistematizar procesos", así como elaborar estrategias "basadas en humanización" y también "mejorar la atención en los partos de alto riesgo". "Es decir, unificación de criterios en beneficios de las mujeres embarazadas y de toda Málaga, no le quepa duda de que esa ha sido la razón", ha dicho.

"Estas son las políticas de beneficio de tener en el mismo sitio desde cirugía pediátrica, cuidados intensivos pediátricos, hospital de día, tres plantas con habitaciones reformadas, 13 paritorios; es decir, una gran mejora desde el punto de vista del abordaje del servicio a la mujer embarazada", ha finalizado.

Ahumada, por contra, ha indicado que "la maternidad funcionaba bien" y ha insistido en que el Materno Infantil "no está acogiendo todos los partos de Málaga y los que está acogiendo no lo está haciendo con la misma calidad porque el servicio se ha visto colapsado".

Así, ha lamentado que "no se están atendiendo todos los partos" y ha considerado que "las beneficiadas son las clínicas privadas que han visto aumentar exponencialmente el número de partos".

El parlamentario le ha preguntado si da por cerrado el expediente o "si va a escuchar a la ciudadanía el 19 de febrero que volveremos a la calle para, entre otras cosas, reclamar la reapertura de este servicio como lo pide la ciudadanía y los trabajadores".

PRESUPUESTO

Ahumada ha comenzado su intervención pidiendo al consejero que "deje de mentir con lo del presupuesto", asegurando que "no va a tener menos recursos que los que tenía con su propuesta que este grupo rechazo porque era insuficiente en materia de sanidad" y apuntando que va a poder "incorporar los 2.700 millones que no han ejecutado porque no han querido o no han sabido este año y van a tener que activar fondos de mecanismos de recuperación".

"Va a tener recursos suficientes para hacer lo que quiere hacer pero sobre todo para aquello que no tiene voluntad de hacer, para no poner la excusa sobre una mentira de que no tiene recursos", ha manifestado el parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía.

Al respecto, Aguirre ha ironizado señalando que agradece "enormemente a Unidas Podemos, a Vox y a PSOE que hayan apoyado los presupuestos de 2022; gracias a su apoyo tenemos esos 1.350 millones de más que podemos gestionar de la forma más eficiente posible".