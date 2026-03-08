Alauda Ruiz de Azúa, en el Festival de Málaga: "Es verdad que tengo tendencia a meterme en temas un poco delicados"

La directora Alauda Ruiz de Azúa, de la película 'Los domingos', en el Festival de Málaga. - EUROPA PRESS

La directora Alauda Ruiz de Azúa recibe este domingo el Premio Málaga Talent en la 29 edición del Festival de Cine de Málaga. La cineasta ha mantenido un encuentro en la tarde ante los medios en el Salón Rossini del Teatro Cervantes junto con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en el que ha reflexionado sobre su carrera, marcada por el reciente éxito en los Premios Goya con su película 'Los domingos'.

"Nunca había vivido algo como este fenómeno, cuando una película empieza a hacerse grande poco a poco, y trasciende la conversación cinematográfica hacia lo social", ha reconocido Alauda Ruiz de Azúa sobre el impacto social que ha generado su largometraje 'Los domingos'.

Que haya recibido numerosos premios con 'Los domingos' no es lo que más ha destacado Alauda Ruiz de Azúa: "Ha sido un regalo que de repente tanto el público como la prensa hayan arropado así la película. Llevamos más de 700.000 espectadores, sigue en las salas de cine, ha generado muchísimas conversaciones y sobre todo muchísima diversidad de lecturas".

"¿Puedo decir que de alguna manera has nacido desde el punto de vista profesional aquí en Málaga?", le ha preguntado a Alauda el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, aludiendo a su primer éxito con 'Cinco lobitos' en el certamen malagueño.

"Sí, lo puedes decir, es bastante ajustado a lo que pasó", le ha respondido la cineasta. La vinculación de Alauda Ruiz de Azúa con el Festival de Málaga, que va a volver a premiarla en esta noche del domingo con el Málaga Talent, es fundamental para ella: "Sin lo que pasó aquí en Málaga, que fue como el primer peldaño de una escalera, pues yo no hubiera podido tener las oportunidades que tuve luego".

Su triunfo en Málaga con 'Cinco lobitos' ha unido a Alauda Ruiza de Azúa con el certamen malagueño de forma muy personal: "Yo tengo mucha vinculación emocional con el Festival de Málaga porque es realmente donde yo viví por primera vez que una película que yo había hecho lo compartía con un público y el público me respondía que sí, que había esa conexión con la película", ha explicado la directora. "El Festival de Málaga en ese sentido fue muy fundacional", ha añadido.

Sobre su posicionamiento como creadora, Alauda Ruiz de Azúa ha explicado su intención: "Siempre siento que hay un posicionamiento en todo lo que hago y también en 'Los domingos', que es mirar las cosas desde cierto humanismo. De querer entender qué es lo humano que hay en juego. En este caso, en el tema de la vocación religiosa".

Es la curiosidad lo que mueve a la directora de 'Los domingos': "Es verdad que sí que tengo tendencia a meterme en temas un poco delicados, pero desde esa curiosidad humana. No queriendo atacar a nadie ni juzgar".

Sobre él éxito vivido en los últimos años, primero con 'Cinco Lobitos' y sus 30 galardones, entre ellos tres Goyas y la Biznaga de Oro del Festival de Málaga, o los reconocimientos de su primera serie de ficción, 'Querer', y por supuesto los cinco Goyas de 'Los domingos' junto a la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y el Premio Fipresci, Alauda Ruiz de Azúa se mantiene con la cabeza fría: "Yo hice mi primera película con cuarenta años. Y después de haber terminado la escuela de cine como hacía veinte años. Durante mucho tiempo hubo momentos donde incluso llegué a pensar que no iba a dirigir nunca".

Lo que ya no va a hacer es no parar: "Ahora mismo estoy preparando otra serie con Eduard Sola. Estamos intentando entender el mundo de las plataformas, cosas similares a OnlyFans, que es como mirar un poco hacia el futuro", ha adelantado la directora de Baracaldo sobre su próximo proyecto.

"No ha sido casual que el premio lo hayamos puesto un domingo. Piénsalo. Aquí en el festival no damos puntada sin hilo", ha bromeado Vigar. "Es domingo y 8M, todo señales", ha completado Alauda Ruiz de Azúa.