'Albor Space', Spin-Off De La Universidad De Málaga, Premiada En La Fase Nacional De Los Premios Santander Spain Awards.

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Albor Space System', empresa emergente de la Universidad de Málaga (UMA) que el pasado año obtuvo uno de los galardones spin-off en la categoría PDI/Grupos de Investigación, ha conseguido ahora el tercer premio en la categoría 'University' de la fase nacional 'Santander X Awards 2025', organizados por Banco Santander.

Así lo han informado desde la UMA a través de una nota, en la que han señalado que 'Albor Space' competía este año con 800 proyectos emprendedores de 70 universidades distintas.

Compuesta por Francisco Muro, Raquel Barco, Sergio Fortes y José Pulido, se trata de una empresa innovadora dedicada al desarrollo y comercialización de satélites de comunicaciones de bajo coste, diseñados para ser genéricos y adaptables a cualquier solución de comunicaciones.

Utilizando tecnologías comerciales disponibles en el mercado y radio definida por software, 'Albor Space' pretende ofrecer una solución flexible y económica de un satélite orientado a las comunicaciones, que pueda adaptarse rápidamente a las necesidades particulares de un cliente con mínimas modificaciones de hardware, han indicado.

La obtención del tercer puerto en el concurso nacional del Santander supone, además de un premio económico para ayudar al impulso del proyecto, también su capacidad para representar a España en los premios globales Santander X Global Awards 2025, donde competirán con el resto de los ganadores de países como Reino Unido, Portugal, Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay, Méjico y Chile.

La final se celebró en el marco del Valencia Digital Summit, evento internacional de referencia para el mundo de la innovación y el emprendimiento. Estos premios reconocen las ideas de negocio universitarias, startups y scaleups más innovadoras y prometedoras del panorama español y les brinda ayuda en su crecimiento, visibilidad, exposición internacional y mentorías de forma gratuita.