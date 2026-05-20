El alcalde de Málaga, sobre imputación de Zapatero: "No es un tema que me alegre lo más mínimo"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torres, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles en relación con la investigación al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' que "no es un tema que me alegre lo más mínimo".

No obstante, De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho que "en cualquier caso, sobre estos temas la justicia tiene la palabra y siempre diré presunción de inocencia para cualquier persona, sea de un partido o sea de otro, lo digo sinceramente".

"Algunos dicen que suena mal para él, no me alegraré de que nada de esto ocurra", ha agregado, al tiempo que ha incidido en que "lo que necesita la política es que no haya noticias de este tipo para que los ciudadanos se sientan a gusto en una democracia que trabaja y sirve para la gente y que se trabaje para el bien común de la gente".

Al respecto, ha añadido que "eso es lo que yo aspiro, que haya muchos gobiernos de todos los niveles que se esmeren a ver quién hace mejor las cosas y que consigue ese sentido de servicio al bien común plenamente", ha concluido.