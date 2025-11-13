El alcalde de Málaga sobre la muerte de 'Fosforito': "La gente que ama el flamenco en España está hoy de luto"

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (d), cuando impuso la Medalla de la Ciudad a 'Fosforito' (i), en febrero de 2025. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que "la gente que ama el flamenco en España está hoy de luto" por la muerte a los 93 años del cantaor Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', del que ha dicho que es "uno de los grandes, quizás el más grande, del flamenco y además como persona, formidable".

El Ayuntamiento de Málaga ha decretado dos días de luto oficial y, además, el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acoge desde la tarde de este jueves la capilla ardiente por expreso deseo de su familia. Asimismo, la bandera de Málaga ondea en el Ayuntamiento a media asta en señal de luto por el fallecimiento del artista, Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad.

Así, De la Torre ha asegurado que es "difícil encontrar una persona que te cause una impresión en sus valores, en sus cualidades humanas tan formidables". "Extraordinario, ejemplar en todos los sentidos", ha dicho en la visita a la capilla ardiente, al tiempo que ha destacado cómo "en su juventud, tan joven, ganó los concursos donde estuvo".

El regidor ha subrayado que siempre ha admirado cuando le oía hablar "la calidad de su redacción, de su dicción, las palabras que dedicó en el salón de plenos, cuando se le entregó la Medalla de la Ciudad hace unos nueve meses, a su mujer. Formidable, encantador, cautivador".

Asimismo, De la Torre ha señalado que aunque nació en Puente Genil (Córdoba), "era un orgullo para nosotros que hubiera elegido Málaga para vivir" y ha apuntado que "teníamos esa deuda con él que felizmente le pagamos en febrero de este año" con esa medalla y con el nombramiento de Hijo Predilecto.

Ha señalado que instalar la capilla ardiente en el Salón de los Espejos supone "un homenaje póstumo que le queremos también hacer en estos momentos de cierre de su vida; una vida ejemplar, como artista y como persona".

Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', nació en Puente Genil en 1932. Está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.

En su discografía tenía registradas casi 500 obras a su nombre, compuestas para su amplia discografía y la de otros interpretes, y ha sacado al mercado alrededor de 40 discos.

Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística destacan: Ganador Absoluto en el I Concurso Nacional de Cante de Córdoba en 1956; Hijo Adoptivo de Córdoba desde 1981; Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Puente Genil desde 1986; Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre (Málaga) desde 1988; Premio Pastora Pavón 'Niña de los Peines' de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 1999; Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2004; V Llave de Oro del Cante en 2005; Medalla de Andalucía en 2006; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2007; Medalla del Ateneo de Málaga en 2010 e Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad de Málaga en 2025.

La última distinción que 'Fosforito' recibió tuvo lugar este pasado lunes, 10 de noviembre, cuando representantes de la Federación Malagueña de Peñas le hicieron entrega personalmente del premio '10' que le concedió la Federación Provincial de Mayores de Málaga (Fepma) el pasado 5 de noviembre en una gala a la que no pudo asistir presencialmente, y donde un representante de las Peñas de Málaga lo recogió en su nombre.