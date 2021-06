El alcalde de Málaga: "Si hay Feria será en septiembre y ya veremos si la hay"

MÁLAGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confirmado este miércoles que la Feria, que tradicionalmente se celebra en agosto, de tener lugar sería en septiembre; pero ha advertido de que "ya veremos si la hay" debido a la evolución de la pandemia por coronavirus.

Al respecto, De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, se ha referido a que se sigue subiendo en contagios, aludiendo, asimismo, a la variante delta, "será más difícil que tenga lugar". De hecho, la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.00 habitantes es en la ciudad de 176,8 y en la provincia de 173,7.

En cualquier caso, ha señalado el alcalde que "tanto si hay feria en septiembre como si no la hay" tendrán lugar actividades durante el verano "para hacer una ciudad atractiva dinámica, musicalmente más potente de lo que es habitual".

Por otro lado, ha reconocido que si la Feria coincide con una continuidad del crecimiento de contagios no sería factible, por lo que "una Feria normal" de otros años no es compatible: "No es fácil que tenga lugar", pero ha insistido que en caso de no tener lugar habrá actividades con los aforos y cumpliendo con las normas, manteniendo "la vida cultural de Málaga en espacios abiertos, y la música encaja muy bien", planteándolo para todos los distritos de Málaga.

DE LA TORRE HACE UN LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

Por otro lado, ha hecho de nuevo un llamamiento a la responsabilidad y ha dicho que quizá el problema es que "la población joven, no vacunada, que en una situación de contagio no todos van al hospital, a lo mejor le dan menos importancia", pero ha dejado claro que tiene una "incidencia doble, se convierte en vector de contagio" y también "en la estadística de contagios sale".

"Hay que hacer un esfuerzo para evitar contagiar a los demás y evitar contagiarse y perjudicar de esa manera la salud de otros y la economía de todos", insistiendo en hacer un llamamiento "a la solidaridad".