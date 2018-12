Alcalde de Málaga ve positiva la alternancia y espera que todas las fuerzas estén a la altura de "un momento importante"

Publicado 03/12/2018 14:34:20 CET

Insiste en no comparar los comicios regionales y municipales: "Son dos escenarios diferentes y los números distintos"

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado los resultados de las elecciones autonómicas de este pasado domingo y ha incidido en que "es positivo" que haya alternancia a nivel regional, "tras 36 años de gobierno del PSOE". Además, ha esperado que "todas las fuerzas estén a la altura del momento muy importante que está viviendo Andalucía a partir de ayer".

De la Torre, tras preguntas de los periodistas, ha agregado que será una "buena oportunidad para que el acento se ponga al emprendimiento y a la innovación" en Andalucía y "eso es lo que genera empleo", insistiendo en la educación: "si conseguimos que no haya fracaso escolar estamos garantizando una sociedad más justa, más igualitaria y con más derechos sociales para todos".

"Hasta ahora la Junta no ha estado a la altura de ese gran reto", ha criticado, añadiendo que "a partir de ahora se podrá estar y confío en que así sea".

Asimismo, ha señalado que ahora "hay que dejar que cada uno de los partidos, cada uno desde su responsabilidad, analicen los resultados, dialoguen y sepan estar a la altura de la responsabilidad".

"Es evidente que el pueblo andaluz, al hablar en las elecciones, ha dado un mensaje claro de que 'queremos cambiar y lo que se venía haciendo hasta ahora nos merece un cambio para ir mejor en Andalucía'", ha asegurado, incidiendo, además, en que "también hay un mensaje a la política nacional". Por todo ello, De la Torre ha afirmado que estos resultados tienen "varias claves" siendo una de ellas regional y otra nacional.

Cuestionado por la irrupción de VOX, ha agregado que "siempre procuro ser muy respetuoso con la expresión de la voluntad popular". "Lo que la gente opine y vote merece un respeto y una consideración, sea lo que sea y lo que hay es que reflexionar es por qué se vota tal o cual fuerza política".

Para De la Torre, el PP es "una fuerza moderada, constitucional con ideas muy claras de los valores que deben inspirar una sociedad moderna y democrática, lo que tenemos que hacer es trabajar de una manera de matrícula de honor, de sobresaliente con nota alta en todas nuestras responsabilidades y cuando se está en la oposición hacerlo muy bien también; eso es lo que hay que hacer".

A su juicio, "eso hará que los votantes, de manera natural, depositen la confianza en las fuerzas moderadas, centradas, constitucionalistas y, en fin, las que pueden construir con solidez un futuro esplendido para España".

Ha dicho, además, sobre una posible presidencia de Juanma Moreno, que en lo que se puede llamar bloque de centro derecha la fuerza que ha tenido más votos, a nivel regional, ha sido el PP y su líder regional. "Juanma Moreno puede y debe ser quien lidere el nuevo gobierno", aunque "hay distintas formas de hacerlo, no me corresponde entrar en ese tema".

CUESTIONES PENDIENTES EN MÁLAGA

Por otro lado, el regidor 'popular' se ha referido al ámbito municipal y ha señalado que hay "muchas cosas pendientes" que se podrán impulsar con "este nuevo escenario político", ya que "tras 36 años de gobierno del PSOE hay luces y sombras o más sombras que luces" en relación con Málaga.

De la Torre ha destacado la importancia de poner el acento en la educación, la Formación Profesional y "lo que eso genera de posibilidades para el empleo, que es fundamental", ha dicho, esperando que el nuevo gobierno "ponga el acento y estoy seguro que se van a poner en esta materia que es básica y fundamental".

También se ha mostrado convencido de que, entre otros, se dará impulso a los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y del plan de las 'tecnocasas'. Para De la Torre, "son muchos ejemplos de cosas que pueden tener un impulso más positivo".

En este punto, se ha referido al metro, asegurando que "habrá un escenario diferente y, lógicamente, se debe dejar de insistir en la solución en superficie al Hospital Civil y plantear soluciones más ambiciosas para el futuro e impulsar el metro al PTA". "Todas estas cuestiones son factibles en este panorama nuevo que se crea", ha asegurado De la Torre.

MUNICIPAL

Cuestionado, en concreto, por cómo valora el hecho de que el PP pierda votos en la capital y Ciudadanos se ponga por delante, De la Torre se ha remitido a los datos de las elecciones autonómicas de 2015 y las municipales, dos meses después, de ese mismo año: "El escenario local no es el mismo que el autonómico, son situaciones diferentes y son formas de plantear la reflexión del votante de una perspectiva distinta", ha dicho. "Dos escenarios diferentes y los números distintos", ha insistido De la Torre.

Sobre si podría VOX también obtener representación en el Ayuntamiento, De la Torre ha dicho que "no sé si entran o no --en el Consistorio--; si entran no pasa nada". "Tenemos en el Ayuntamiento fuerzas de todo un arco amplío, fuerzas, claramente, constitucionalistas y otras que lo son menos. Esos escenarios están ahí", ha agregado.

Por otro lado, cuestionado ya por la lista a las elecciones municipales, De la Torre ha dicho que "no es el momento de hablar de listas. Estamos a seis meses de las elecciones locales". "Toca gobernar bien, hacer las cosas bien, cerca de la gente", ha concluido.

OPOSICIÓN AYUNTAMIENTO

Pos su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha reconocido que los datos regionales para los socialistas "han sido malos" y, en relación con Málaga ciudad, sin ser extrapolables, "ponen de manifiesto que hay una tendencia de cambio que se da también en la ciudad de Málaga".

"El PSOE hace cuatro años perdió las elecciones y las ganó el PP por 5.000 votos de diferencia y en este caso el PSOE en la ciudad de Málaga es el más votado y somos la primera fuerza política", ha valorado, añadiendo que se pone de manifiesto "una necesidad de cambio en Málaga y de un hastío en una ciudad con un alcalde que lleva muchos años".

De igual modo, la viceportavoz de IU Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha dicho que ha sido "positiva" la experiencia de Adelante Andalucía ya que "juntos sumamos", aludiendo, por otro lado, a "la bajada y descalabro del PSOE y PP". También ha agregado que no le sorprende la llegada de VOX.

Ha dicho, además, que de cara a las municipales van a "trabajar y seguir haciéndolo con más ahínco si cabe por una gran confluencia" para las próximas elecciones a la izquierda del PSOE "para ganar Málaga", ha concluido.