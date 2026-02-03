Alcaldesa de Ronda pide "extremar la precaución" ante una situación "de máxima gravedad" por el aviso rojo por lluvias

Archivo - La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

RONDA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Ronda (Málaga), Mari Paz Fernández, ha pedido a la población "que extreme la precaución" ante una situación que ha calificado "de máxima gravedad" después de que la Aemet haya decretado aviso rojo por fuertes lluvias en la ciudad y la comarca de la Serranía para este miércoles 4 de febrero, y después de que el comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía haya elevado la situación operativa de 1 a 2 por lluvias intensas y constantes, así como el envío de un mensaje Es-Alert a la población de esta zona, una de las de riesgo muy elevado en la comunidad.

Fernández ha dicho en rueda de prensa que los avisos, tanto por lluvias como por vientos "nos conducen a una situación de extrema precaución y de máxima gravedad". "Lo primero que voy a pedir a toda la ciudadanía es que tengamos mucha precaución, que evitemos desplazamientos innecesarios,, sobre todo en las zonas rurales, donde hay problemas ya importantes", ha añadido la regidora, que ha advertido de la previsión de que se desborden ríos y arroyos.

A este respecto ha señalado que el Ayuntamiento ha empezado a realizar el desalojo provisional temporal de vecinos que tienen sus casas en zonas rurales inundables, a lo que ha agregado que es probable que durante la noche se tengan que seguir cortando zonas de acceso: "La zona rural es mucho más compleja que el núcleo urbano, aunque lógicamente estamos pendientes de todas las zonas", ha dicho.

Precisamente en los entornos rurales, la alcaldesa ha expresado que los principales peligros son tanto los desbordamientos de ríos y arroyos como los desprendimientos, toda vez que ambas cosas pueden provocar cortes de carriles y dejar a familias incomunicadas.

PUESTO DE MANDO

Mari Paz Fernández ha dicho que los Servicios Operativos municipales están pendientes de todas las incidencias que se vayan a producir y que la Policía Local va a establecer un Puesto de Mando en la Jefatura, marco en el que ha destacado que se va a mantener "una absoluta coordinación con el 112, que es el que nos va a ir marcando todas las actuaciones y cómo va a ir evolucionando la meteorología por zonas".

"Hemos vivido fenómenos meteorológicos muy complejos, pero les digo que el día de mañana --este próximo miércoles-- va a ser también muy difícil, va a ser muy complicado y creo que todos tenemos que poner de nuestra mano. Lo que por favor es importante es que acudamos a la información oficial siempre", ha expuesto la alcaldesa.

Fernández también ha recordado que, tal y como ha anunciado la Junta de Andalucía, la actividad educativa presencial está suspendida para este miércoles, así como que el Ayuntamiento también ha anulado para esa jornada todas las actividades municipales y va a mantener cerradas las instalaciones dependientes del Consistorio.