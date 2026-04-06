Alhaurín el Grande presentará en Madrid su campaña turística 'Volverás en primavera' en la que colabora Clara Montes

Presentación de la campaña turística "Volverás en primavera" - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha presentado este lunes, en la Casa Museo Antonio Gala 'La Baltasara', la nueva campaña de promoción turística del municipio bajo el lema 'Volverás en primavera', una iniciativa que se dará a conocer oficialmente el próximo 15 de abril en el Ateneo de Madrid.

Durante su intervención, el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ha destacado que esta campaña nace con "mucho trabajo y mucha ilusión" y responde al objetivo de proyectar la imagen de un municipio "vivo, bello, con una intensa actividad cultural y con un importante patrimonio turístico, cultural y gastronómico".

Bermúdez ha subrayado que Alhaurín el Grande quiere trasladar al sector turístico, a los medios de comunicación y a los futuros visitantes "todo lo que propone y todo lo que ofrece el municipio en primavera", con la intención de atraer a público de la provincia de Málaga, del conjunto del territorio nacional y también del ámbito internacional.

La campaña, impulsada por el Ayuntamiento y desarrollada por la empresa malagueña Abengsa, cuenta además con la colaboración de la artista Clara Montes, cuya voz y "sensibilidad artística" dan identidad a esta acción promocional.

Además, en la presentación han explicado que el lema 'Volverás en primavera' toma como inspiración un texto de Antonio Gala, "reforzando así el vínculo entre turismo, cultura, poesía y territorio".

El productor Francisco Quintero ha explicado que esta iniciativa va "más allá de una acción promocional convencional, ya que integra cultura gastronómica, cultura audiovisual y promoción turística en una propuesta emocional y de largo recorrido".

En este sentido, el proyecto contempla la producción de un vídeo promocional sobre Alhaurín el Grande, así como un videoclip de la canción interpretada por Clara Montes, materiales que permitirán una difusión permanente en canales digitales y plataformas audiovisuales.

Quintero ha señalado que la campaña pretende proyectar "una imagen positiva de un lugar de encuentro gastronómico, cultural y humano", mostrando los espacios, las personas y las señas de identidad de Alhaurín el Grande a través de un lenguaje "contemporáneo y accesible".

La presentación oficial de la campaña tendrá lugar el 15 de abril en el Ateneo de Madrid e incluirá una convocatoria con medios de comunicación, la proyección del material audiovisual, la entrega de información promocional sobre el destino y un concierto de Clara Montes abierto al público. La jornada concluirá con un cóctel en la histórica sala de La Cacharrería, espacio especialmente vinculado a la figura y la obra de Antonio Gala.

Como continuación de esta acción, el próximo 9 de mayo Clara Montes ofrecerá un concierto en el Teatro Antonio Gala de Alhaurín el Grande, en una cita cultural que servirá también para reforzar el alcance de la campaña en la provincia de Málaga.

La concejala de Turismo, Susana García, ha remarcado la importancia de esta presentación oficial para la proyección exterior del municipio, al tratarse de "un evento de nivel nacional e internacional" que permitirá mostrar los numerosos atractivos de Alhaurín el Grande desde el punto de vista turístico, cultural y gastronómico.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico, Macarena Herrera, ha destacado que esta acción "es mucho más que una promoción turística", ya que supondrá una oportunidad para "abrir nuevas puertas a los comercios, la hostelería, los productores locales y el conjunto del tejido económico del municipio". También ha puesto el acento en la gastronomía como uno de los grandes valores diferenciales de Alhaurín el Grande.

En este sentido, ha anunciado que en la presentación de Madrid se dará visibilidad al municipio como miembro y socio fundador de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, además de promocionar la marca gastronómica de calidad 'Alhaurín a la boca', creada por el Ayuntamiento para poner en valor los productos locales. Para ello, se instalará un bodegón con una selección de los sabores y productos más representativos.

Según han destacado, con 'Volverás en primavera', Alhaurín el Grande "se presenta como un destino que une identidad, tradición, patrimonio, gastronomía y cultura, invitando al visitante a descubrir una localidad que florece especialmente en esta estación y que quiere seguir creciendo desde sus raíces y su autenticidad".