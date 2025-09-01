Almáchar (Málaga) rinde tributo este sábado a la agricultura, gastronomía y tradiciones en la 55 Fiesta del Ajoblanco

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Área de Agricultura de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Francisco Javier Ruiz, y el alcalde de Almáchar (Málaga), Antonio Yuste, han presentado el programa de actos de la 55 edición de la Fiesta del Ajoblanco que tendrá lugar este sábado 6 y que rinde tributo a la agricultura, la gastronomía y las tradiciones populares.

"Si bien, el plato central es el Ajoblanco, en Málaga es típico acompañarlo con uva pasa moscatel, pero es que además Almáchar se convierte en el primer escaparate para presumir de la moscatel de Alejandría, degustándose en mucho de los puestos que hay repartidos en las calles junto al ajoblanco y al buen vino que se extrae de las viñas axárquicas", ha comenzado Ruiz.

Ha recordado que es una de las fiestas "más longevas de Andalucía y que declarada de Interés Turístico Provincial". "Se trata de una fiesta dedicada a un plato sencillo pero de gran gusto; que se puede encontrar en cualquier hogar, casa de comida o en laureados restaurantes. Esa sopa fría acepta cualquier variación pero su nombre siempre te lleva a Málaga", ha dicho.

Según ha asegurado, es en Almáchar donde tiene "su máxima expresión, donde presumen con orgullo de su elaboración, de catarlas con uvas moscatel y de que su fiesta esté plenamente enraizada a las tradiciones populares de los verdiales, el flamenco y los bailes de rueda", ha destacado el vicepresidente de Mancomunidad quien ha invitado a esta fiesta gastronómica "que se vive en las calles, en la que no faltan degustaciones, arte y cultura".

El alcalde, por su parte, acompañado de Juan Gámez, representante de la Asociación Moscatel y de Manuel Sánchez, presidente de la Asociación Hijos de Almáchar de Barakaldo, ha asegurado que la fiesta "nació fruto de una reivindicación en 1968 cuando los almachareños y almachareñas decidieron invitar a ajoblanco los políticos de la época para que descubrieran la necesidad de construir una carretera que uniese Almáchar con Málaga".

"Faltaban ocho kilómetro de carretera para llegar a Moclinejo y de ahí a Málaga, sin embargo, los almachareños y almachareñas tenía que hacer una larga ruta pasando por muchos pueblos. La carretera se construyó gracias a ellos y después continuó la fiesta en torno a un humilde plato de campesinos que ahora es imprescindible en los mejores restaurantes de España; y a nuestra uva pasa moscatel de Alejandría", ha destacado.

Ha puesto en valor este plato, elaborado con aceite, vinagre, sal, almendra, ajo y pan; y ha agradecido el trabajo e implicación de los más de 200 voluntarios, de las asociaciones del municipio y de las existentes en Barakaldo y Cornella, que también celebra esta fiesta, así como de todas las concejalías y de todas las administraciones que colaboran con sus patrocinios.

También ha agradecido su elaboración a Yolanda, Francisco y Ana "que son los encargados de los más de 4.000 litros que se degustarán el sábado" y ha incidido en que sirve "para dar a conocer nuestros productos: nuestras excelentes uvas pasas moscatel, nuestros vinos, nuestro ajoblanco y muestra a toda España, todos los atractivos que tiene nuestro pueblo".

Se ha referido al reconocimiento Sipam de la uva pasa moscatel y a la nueva marca que tienen junto a los municipios de Moclinejo y El Borge, 'Corazón Moscatel', "en lo que tenemos muchas esperanzas a nivel turístico, para el despegar de nuestro pueblo". En este punto ha hecho un llamamiento a las administraciones "para que no se olviden de los agricultores y agricultoras que lo están pasando muy mal con pérdidas del 80% de la cosecha por culpa del mildiu".

Yuste ha detallado el programa de actividades que comenzará con el taller 'Aprende a hacer ajoblanco' en el Centro de Mayores. Habrá tres turnos disponibles hasta las 14.00 horas. Es gratuito y requiere de inscripción previa. A 11.00 horas comenzará el 'free tours' para conocer 'Almáchar como nunca', que tendrá a las 12.30 horas un segundo turno y a las 16.00, el tercero. Será en español e inglés.

A las 12.30 horas habrá el taller 'Pica de Pasas' de la mano de la Asociación Teatro El Lugá y desde las 12.00 a las 15.00 horas habrá degustaciones de ajoblanco en el Paseo de la Axarquía y en la plaza del Santo Cristo de la Banda Verde, que por la tarde volverán. También se podrá visitar la exposición del II Concurso de Pintura 'Ventanas al arte y al moscatel' de la Axarquía de Málaga con medio centenar de obras con esta temática, organizada por la Asociación Moscatel y se podrá ver en el Centro de Arte y Desarrollo (CAD).

A las 17.00 horas habrá un pasacalles de verdiales a cargo de la Panda Arroyo Conca de Comares y de 18.00 a 20.30 horas los visitantes podrán ver diferentes actuaciones en la plaza de España, como el Coro Luz de Luna de Almáchar, la Escuela de Bailes Municipales y la Panda de Verdiales Arroyo Conca.

Asimismo, de 18.00 a 20.30 horas será el recorrido turístico y gastronómico con degustación de ajoblanco y uvas por zonas del pueblo, como en la plaza Santo Cristo, donde habrá degustación de vino 'Dama de la Viña' ofrecido por Ucopaxa; en calle Cabras y Fuente Blanca, donde se ofrecerá porra de masa de ajoblanco y en la Fuente 'Cascada del Forfe' en la que se podrán degustar pasas.

Los más pequeños tendrá zona kids en el Paseo de la Axarquía y habrá un punto violeta. El servicio de bus autobús lanzadera gratuito partirá desde Vélez-Málaga a las 12.00, 15.00, 19.00 y 22.00 horas. La vuelta desde Almáchar está programa a las 14.00, 17.00, 21.00 y 00.00 horas.

HOMENAJES

El pregón de la 55 Fiesta del Ajoblanco de Almáchar correrá a cargo del rector de la Universidad de Málaga (UMA), Juan Tedomiro López Navarrete. El premio Ajoblanco Almáchar, ha explicado el alcalde, recaerá en Francisca Fernández Pérez "por su dedicación en la defensa de nuestra agricultura desde su labor de UPA-Málaga, tendiendo siempre la mano a todos los almachareños y almachareñas en cuantas necesidades les surgen; y por su colaboración de forma activa en conseguir el Sipam de la Axarquía".

El 'Ajoblanco Axarquía' será para el Taller de la Amistad, "por su destacada dedicación y el esfuerzo continuado que realizan en favor de la inclusión social, la atención a personas con diversidad funcional y el fortalecimiento del tejido comunitario" y El 'Ajoblanco Andalucía' será para José Bernardo Quintero, doctor honoris causa de la UMA, "impulsor del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga y fundador de Virus Total, por ser un referente mundial en el sector sin dejar nunca de lado sus raíces en Vélez - Málaga, Torre del Mar y la Axarquía".

Por último, el 'Ajoblanco María Zambrano' será para el Festival de Cine de Málaga "por su destacada labor en la difusión de la cultura y la identidad andaluza y por consolidarse como un referente internacional del cine en español, proyectando nuestras historias, paisajes y forma de ser a través del arte cinematográfico".

Asimismo, han informado de que la tradicional Noche Flamenca arrancará a las 22.00 horas en la plaza de España, presentada por la Asociación Amigos del Flamenco de Almáchar. Empezará con Manuel de 'la Tomasa' al cante acompañado de Juan Anguita a la guitarra y Richard Gutiérrez y Paraguilla a las palmas. A su término subirá a las tablas el Cuadro Flamenco de Antonio de Verónica y Saray Cortés.

Contará con Carmina Cortés al cante y con Salva de María a la guitarra. La verbena popular, en el Paseo de la Axarquía, estará amenizada por 'Infinity show', 'Miguel Botana' y dj Antonio Hierro. El tapeo solidario de pollo al moscatel y sangría al precio de un euro será a beneficio del Taller de La Amistad. Como es tradición, a las doce de la noche, en la puerta de Ancha, habrá Canciones de Rueda y Zambomba con la colaboración del Grupo de Bailes de Rueda de Almáchar.