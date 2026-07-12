Por Andalucía afea a la Junta su "abandono" del sistema de dependencia

El parlamentario del grupo Por Andalucía Ernesto Alba. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del grupo Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba (IU), ha criticado este domingo el "abandono" que, en su opinión, mantiene la Junta de Andalucía en relación al sistema de la dependencia tras conocer los últimos datos semestrales del Imserso sobre la situación del mismo.

En un comunicado, el diputado de Por Andalucía ha criticado que, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha estado entretenido con la conformación del no tan nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, al que tan solo ha dado una mano de chapa y pintura, la situación de las personas dependientes y sus familias en Andalucía es mucho más preocupante, ya que seguimos estancados gracias al incumplimiento sistemático por parte de la Junta con la Ley de la Dependencia".

Alba ha señalado que, según el referido informe, "en Andalucía siguen estando atrapadas en un limbo burocrático más de 41.000 personas en este semestre, esperando saber qué pasa con su prestación, o peor aún, esperando recibirla". "Estas cifras no casan, en absoluto, con el triunfalismo que Moreno Bonilla mostró en campaña", ha advertido.

El parlamentario ha subrayado que, en la provincia de Málaga, "entre 9.000 y 10.000 personas", según sus estimaciones, "se encuentran en esta situación, lo que les supone un alto grado de inseguridad, inestabilidad vital, sufrimiento, ansiedad y preocupación, tanto para ellas como para sus familias, tanto por los cuidados que necesitan como por el alto coste de los mismos".

"Detrás de estos números hay personas y familias que merecen respuestas, compromisos y que se asuman responsabilidades por parte de la Junta", ha manifestado Ernesto Alba antes de agregar que "hay cifras aún peores, que ya no tienen solución", ya que, según ha lamentado, "en toda Andalucía hay 2.368 personas que han muerto solo en este semestre esperando una respuesta por parte de la administración autonómica, de las que más de 700; es decir, cuatro al día, han muerto con el reconocimiento de su grado de dependencia pero sin acceder a la prestación".

"Dicho de otro modo, han fallecido sin recibir la prestación a pesar de tener reconocido este derecho", ha advertido Ernesto Alba, para quien "esto no es casual", sino que "es el resultado de políticas concretas, de políticos que toman esas decisiones, y de que la prioridad del Gobierno autonómico no es la vida y la salud de la ciudadanía andaluza", ha denunciado.

El parlamentario de Por Andalucía ha puesto de relieve además que, en esta comunidad autónoma, "un expediente tarda 435 días desde la solicitud hasta la concesión de la prestación, más del doble de los 180 días previstos por ley".

En esa línea, ha aseverado que "la Junta de Andalucía no cumple con la Ley de Dependencia" y, en sus casi ocho años de gobierno, Juanma Moreno "no ha cumplido nunca" con dicha normativa. Asimismo, ha denunciado que, "cuando se trata de expedientes o licencias urbanísticas, de vender patrimonio público, de conceder contratos millonarios a Quirón o Pascual, la Junta es rapidísima, saltándose incluso el protocolo si es necesario, pero cuando se trata de reconocer derechos, el ritmo es distinto y se convierte en una administración mucho más lenta".

El parlamentario por Málaga ha apuntado que, "con estas cifras, que repita Loles López como consejera de Servicios Sociales, cuando es la responsable de las mismas, es una declaración de intenciones de que no quieren cambiar en materia de dependencia, lo que es una pésima noticia para las personas dependientes de Andalucía, de la provincia de Málaga y para sus familias".

Alba también ha incidido en que "mientras el Gobierno de España ha anunciado el aumento de recursos más grande de la historia en materia de dependencia, el PP andaluz rechaza quitas de la deuda, mejoras de financiación, el aumento de las entregas a cuenta; es decir, habla de infrafinanciación, pero lo que hacen es obstaculizar o, directamente rechazar esa financiación, lo que demuestra que lo que hay es una falta de voluntad", ha opinado.

"Pero es aún más increíble lo que pasó en la comisión del Congreso, donde PP y Vox han rechazado una enmienda para obligar la Administración Central del Estado a garantizar, por lo menos, el 50% de la financiación necesaria en las comunidades autónomas en materia de dependencia, algo que el propio Moreno Bonilla, junto a sus colegas de otras comunidades, han pedido una y otra vez durante los último años", según ha relatado Ernesto Alba.

Ha añadido que "esto no es solo incoherencia, también es que no les duelen las casi 2.400 muertes de los últimos seis meses, de personas que estaban esperando a que se les reconociera la prestación por dependencia", ha manifestado.

Ernesto Alba ha advertido que "desde Por Andalucía vamos a exigir que la Junta cumpla con sus obligaciones de financiación, que se cumpla con la Ley de Dependencia, y que se reduzcan drásticamente los tiempos de espera".

"Por supuesto, también vamos a exigir que, en los Presupuestos que se van a presentar para 2027, se garanticen los recursos suficientes para que se pueda conseguir este objetivo", ha añadido el parlamentario de la coalición de izquierdas, quien, asimismo, ha anunciado que desde Por Andalucía van a plantear, que, "por fin, se establezcan mecanismos de activación automática cuando se produzca una situación de dependencia sobrevenida, para que las familias no tengan que iniciar un laberinto burocrático justo en el momento de mayor vulnerabilidad".

"En Málaga hay 10.000 personas que no pueden esperar más y que simplemente quieren que se cumpla la ley, que están cansadas de cargar con todo el peso", ha enfatizado Ernesto Alba antes de concluir que "la consejera debe mirar a los ojos a estas familias y asumir un compromiso que es, nada más y nada menos, que un compromiso legal", según ha sentenciado.