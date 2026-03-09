Por Andalucía alerta de "deterioro" de sector ferroviario en Málaga y reclama modelo público que "garantice estabilidad"

Por Andalucía alerta del “deterioro” del sector ferroviario en Málaga y reclama un modelo público que “garantice estabilidad” - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha señalado este lunes tras mantener una reunión con representantes del sector ferroviario de CCOO la importancia que tiene para Andalucía el sector del ferrocarril "como elemento estratégico para vertebrar los pueblos y la vida diaria, económica y social de los andaluces y las andaluzas".

Alba ha manifestado el agradecimiento de Por Andalucía a la labor de los trabajadores ferroviarios. "No obstante, queremos denunciar la precariedad en la que se encuentra el sector y la importancia que han tenido las intervenciones en el sector del ferrocarril en los últimos años y que han tenido una serie de consecuencias", ha añadido.

"Los procesos de liberalización del sector de alta velocidad que se han realizado en los últimos años están generando incertidumbre, inestabilidad y están tensionando mucho las distintas vías y, al final, quien paga el pato de estas decisiones son los trabajadores y los propios usuarios que tenemos que utilizar todos los días los trenes", ha criticado.

El candidato de la coalición de izquierdas ha apuntado también que "es importante la inversión constante en la media distancia para cohesionar territorialmente nuestra tierra. Por eso apostamos porque la media distancia vaya directa desde Málaga hasta Antequera, sabiendo que Antequera es núcleo logístico estratégico y que es necesario tener un tren de media distancia que sea capaz de conectar estos dos puntos".

Alba también ha incidido en la necesidad de que "los distintos trenes que lleguen a Antequera puedan venir a repararse también aquí, generando así estabilidad en el empleo a todos los trabajadores y trabajadoras que se dedican a ello".

"En definitiva, desde Por Andalucía apostamos por un modelo público de trenes que no puede estar sujeto a la voluntad de subcontratas, privatizaciones o externalizaciones que están llevando al ferrocarril a graves problemas que podrían evitarse con un modelo de ferrocarril público y sostenible", ha expuesto.

Por último, Alba ha mostrado todo el apoyo de la coalición de izquierdas a los trabajadores y trabajadoras del metro que van a iniciar movilizaciones "exigiendo una cosa tan esencial como que la empresa se siente a negociar el cuarto convenio colectivo con los trabajadores. No hay nada más digno que un trabajador reivindicando sus derechos e intentando llegar a un acuerdo con la propia empresa", ha concluido.

Por Andalucía ha recogido también declaraciones de Antonio José García, Secretario General del Sector Ferroviario de CCOO Málaga, quien ha criticado que "la situación actual del sector ferroviario en Málaga es caótica como hemos podido ver a raíz del desprendimiento en la alta velocidad en Álora y que se está cometiendo su reparación a marchas forzadas, y que ha producido un deterioro en el tejido industrial que compete a las empresas que trabajan para el sector".

García ha criticado que "tenemos ERTEs en empresas de limpieza de trenes, en limpieza de logística de trenes, en empresas de servicios de abordo, que está afectando al personal que depende del ferrocarril de alta velocidad, ya que hasta que no se recupere el servicio seguirán en ERTE".

García también ha destacado el desprendimiento entre Córdoba y Puente Genil que tiene cortada la vía y que influye en el flujo de trenes que vienen a reparar al taller de la base de mantenimiento integral de Málaga, donde trabajan entre contrato ferroviario y personal propio unas 250 personas y que "ahora nos estamos quedando sin trabajo ya que ese corte de vía impide que los trenes vengan con la frecuencia que debieran. Esto es un gran problema que esperamos que la empresa le dé una solución lo más pronto posible".