Por Andalucía se compromete "a recuperar vivienda" para alquileres para trabajadores esenciales de la Costa del Sol

El candidato número 1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, y la también candidata de la coalición, Victoria Morales, en Marbella. - POR ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Por Andalucía se ha comprometido a "recuperar vivienda de especuladores" para alquileres asequibles para los trabajadores esenciales de la Costa del Sol.

El candidato número 1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha afirmado en Marbella (Málaga) que "el turismo es como el fuego, de la misma manera que puede calentar un hogar, puede prenderle a arder a la casa entera" y ha incidido en que "es lo que está ocurriendo con el modelo turístico en toda la Costa del Sol y en parte del litoral en toda Andalucía".

"Los procesos agresivos del turismo en sitios como Marbella están haciendo que las ciudades al final sean parques temáticos donde los vecinos y las vecinas se cambian por turistas, donde el comercio local se cambia por franquicias y donde los barrios con identidad propia se cambian por centros comerciales", ha apostillado.

Alba ha criticado que "es lo que está ocurriendo con una serie de consecuencias que están dando de impacto con este modelo turístico tan agresivo en la población, concretamente hoy aquí en Marbella. El turismo es una parte importante del modelo productivo andaluz, genera riqueza, genera empleo y forma parte de la economía". Pero, ha continuado, "si no lo cuidamos, si no hacemos un turismo mucho más sostenible puede coger y le puede meter fuego a todas las ciudades".

En este punto, el candidato de Por Andalucía ha criticado que "el modelo de Moreno Bonilla donde se entrega la vivienda a grandes fondos de inversión así como los propios servicios públicos; los vecinos y las vecinas terminan siendo expulsados a otras poblaciones o con problemas de desprotección al no tener garantizados los mínimos derechos fundamentales para tener una vida digna".

El candidato de Por Andalucía ha subrayado que "nosotros apostamos desde Por Andalucía por un turismo sostenible, donde las riquezas propias del turismo, las plusvalías que genera se repartan de manera equitativa entre la gente de los propios pueblos, que son quienes construyen verdaderamente la riqueza. No queremos un turismo donde la gran riqueza que genera se la lleven fondos buitres y empresas garrapatas".

"Lo que no puede ser es que al día de hoy las riquezas se las estén llevando grandes fondos de inversión y donde un turista viva mejor que nuestros sanitarios. Es lo que estamos viendo en la Costa del Sol cuando médicos y enfermeros están teniendo que vivir en furgonetas o en coches porque no tienen ni para pagarse una vivienda", ha señalado.

En este punto, Alba ha manifestado que "desde Por Andalucía tenemos una propuesta clara. La residencia de tiempo libre es uno de los procesos que marcan el modelo turístico del PP. Algo público que podía servir para dar vivienda, para dar alojamiento, por ejemplo, a sectores profesionales en la educación o en la sanidad, pues ya el uso lo están utilizando en grandes empresas privadas".

Por último, Alba ha señalado que "si Por Andalucía gobierna, se le acaba el chollo a los fondos buitres y se le acaba el chollo a las grandes empresas, ya que haremos un turismo sostenible donde quien gane sean los vecinos y las vecinas".

Por su parte, Victoria Morales, candidata de Por Andalucía y coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, ha criticado que "el modelo de Marbella y el modelo de Moreno Bonilla es que las ciudades sean un activo financiero turístico donde solamente sea amable para el turismo, expulsando a los vecinos y vecinas y generando un parque temático".

"Necesitamos políticas contundentes, necesitamos abordar la turistificación que está sufriendo esta ciudad que ya de por sí tiene más de 7.000 viviendas turísticas y en torno a unas 3.000 más ilegales", ha concluido.

