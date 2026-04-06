Por Andalucía exige "frenar las ayudas públicas a las empresas que explotan a sus trabajadores"

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, en una imagen de archivo. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha exigido "frenar las ayudas públicas a las empresas que explotan a sus trabajadores".

Así, ha incidido este lunes en que "hay que dejar de apoyar desde lo público a las empresas que exprimen a la gente que trabaja". "Los trabajadores de la hostelería son uno de los sectores con el mayor número de horas extras no retribuidas. Los sindicatos señalan cómo en periodos como en Semana Santa, éstas se disparan, obligando además a la gran mayoría de las trabajadoras del sector a turnos insostenibles", ha agregado.

Alba ha manifestado que con Por Andalucía "se va a acabar el mamoneo y el compadreo entre la Junta del PP y la patronal turística. Nosotros vamos a desplegar todo el abanico competencial disponible a nivel autonómico para que les salga muy caro a los grandes empresarios del sector explotar a los trabajadores. Ni un euro de dinero público para quien explota y exprime a nuestra gente".

"Lo que hemos visto en estos días de Semana Santa nos vuelve a decir claramente que Málaga tiene un problema de sostenibilidad y de modelo económico y es impresionante como tanto la Junta como el Ayuntamiento, lejos de asumirlo y plantear soluciones, siguen fomentándolo, solo para garantizar el negocio millonario de unos pocos a costa del bienestar de la ciudadanía y de quien trabaja en el propio sector", ha criticado.

Por último, el candidato de la coalición de izquierdas por la provincia de Málaga ha subrayado en que "desde Por Andalucía lo tenemos claro, es necesario un plan de acción sobre la seguridad en el empleo, por ello proponemos un plan específico para el sector que incluya un refuerzo de la inspección de trabajo para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral."