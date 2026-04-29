Por Andalucía recrimina el "estrangulamiento" del sistema universitario malagueño y exige un plan de choque "inmediato"

La candidata número dos de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Micaela Jiménez, durante la movilización convocada por UMAxLaPública. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Micaela Jiménez, ha declarado este miércoles durante la movilización convocada por UMAxLaPública a las puertas de la Facultad de Educación que "estamos acompañando y apoyando a la comunidad universitaria que está exigiendo que el problema de la infrafinanciación de la Universidad se tiene que solucionar con urgencia", al tiempo que ha urgido a "un plan de choque para solucionar este problema que está condicionando el presente y también está condicionando el futuro de la Universidad".

Según ha concretado la formación en una nota, Jiménez ha subrayado que "una Universidad pública no puede estar haciendo números y no puede estar comprometiendo la renovación de profesorado", mientras que ha apuntado que "este año se jubilan 60 profesores, y con el acuerdo hecho con la Junta ,solo se pueden renovar diez profesores". "Se pierden 50. ¿El año que viene perderemos otros 50?", ha preguntado.

Asimismo, la candidata de la coalición ha señalado que "el profesorado tiene muchísimas unas condiciones laborales bastante indignas", y ha asegurado qe "la Universidad debe garantizar los nuevos títulos universitarios, tiene que garantizar plazas para los másteres habilitantes", puesto que "no puede estar condicionando su presente y su futuro a unas cuentas que no le cuadran".

"Todo esto ocurre mientras no paran de abrirse Universidades privadas, y es que si se estrangula la pública y mientras se abren Universidades privadas, lo que parece es que Moreno lo que está haciendo y favoreciendo es que el alumnado se transfiera a la Universidad privada, y eso, por supuesto, no lo vamos a consentir desde Por Andalucía", ha apuntado.

En suma, Jiménez ha precisado que "la Universidad pública tiene una función social, garantizar el derecho a la educación universitaria para todo el alumnado".

"No se puede permitir que las condiciones económicas de las familias sean las que determinen que el alumnado pueda asistir y pueda terminar toda la enseñanza universitaria en la enseñanza pública", ha apostillado.

Además, ha advertido que las matrículas "en las Universidades privadas cuestan miles y miles de euros que las familias populares no se lo pueden permitir. En definitiva, necesitamos una solución urgente a la situación económica de la Universidad, ya".