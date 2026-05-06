La JEA anula un acuerdo que instaba a la Junta a "no realizar campaña de logros" tras una visita al metro de Málaga

Visita de la obra del túnel de la ampliación del metro de Málaga en calle Hilera - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha estimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra un acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Málaga en el que instaba a las consejeras andaluzas de Fomento, Rocío Díaz; y de Economía, Carolina España, "a abstenerse, en lo que resta período electoral, de actuaciones constitutivas de campaña de logros", tras una denuncia presentada por el PSOE en relación con la visita de ambas el pasado 10 de abril a las obras del metro de Málaga.

El recurso presentado por una letrada de la Junta de Andalucía indica que el traslado del acuerdo de la Junta Provincial "no se produjo de forma efectiva" y asegura que "no se recibió notificación de la denuncia, impidiendo formular alegaciones". "Les habría causado una lesión directa el derecho fundamental de defensa, así como del principio de contradicción", recoge el escrito consultado por Europa Press.

Asimismo, reseña que "no se aprecia el traslado" de la denuncia al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "al que se atribuye en la denuncia una posible responsabilidad concurrente".

"No hay constancia expresa de que se hubiera abierto un trámite para presentar alegaciones con carácter previo al acuerdo mediante el que la Junta Electoral Provincial decide que existe una infracción del mencionado artículo", indica la resolución del organismo electoral.

Ante estos hechos, la JEA ha confirmado que "se ha causado indefensión a los denunciados, ante la omisión del trámite de audiencia, que tiene carácter esencial en el procedimiento administrativo"

El acuerdo de la Junta Provincia realizado el 20 de abril de 2026 señalaba que la visita técnica al Metro de Málaga "no constituía información imprescindible para el funcionamiento de los servicios públicos, sino una alusión a las realizaciones del Gobierno incompatibles con el deber de neutralidad que incumbe a los poderes públicos durante el proceso electoral".



