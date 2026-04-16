Por Andalucía se reivindica "implacable" ante la corrupcion en la Costa del Sol y "exigente" en pedir responsabilidades

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y los candidatos de Por Andalucía Ernesto Alba y Victoria Morales en un acto en Marbella. - POR ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y los candidatos de Por Andalucía Ernesto Alba y Victoria Morales han criticado este jueves los efectos "de décadas de corrupción y relaciones mafiosas en la Costa del Sol" y han defendido que en la coalición de izquierdas son "profundamente implacables y exigentes" ante la corrupción y a la hora de pedir responsabilidades.

"Implacables con los corruptos y los corruptores y exigentes a la hora de pedir responsabilidades. A nosotras no nos tiembla el pulso ni se nos caen los anillos para condenar la corrupción venga de quien venga; no miramos ni siglas, ni color de camiseta, ni apellido", ha manifestado Valero en rueda de prensa en Marbella (Málaga).

Así, ha criticado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, dijera que "había venido a regenerar la política y en esta campaña se paseará por estas calles con una alcaldesa cuya familia está metida en el narcotráfico y protege al alcalde de Estepona, el señor García Urbano, cuando lo tiene que hacer dimitir porque no puede estar al frente de un Ayuntamiento cuando está procesado por corrupción".

"Por esto estamos aquí, porque nosotros no nos paseamos con familias mafiosas, no estamos en Marbella hablando con corruptos o corruptores, sino con la gente que sufre los efectos nefastos de la corrupción sobre su piel", ha asegurado el dirigente de la coalición, quien ha reivindicado el legado político de su espacio que, ha dicho, "nos avala, nuestra tradición política ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus elementos fundamentales".

Según ha asegurado, pueden decir que "es la izquierda transformadora el único espacio político que históricamente se ha hecho cargo de proteger nuestras instituciones democráticas de la larga mano de corruptos y corruptores, tal y como ejemplifican las trayectorias de Julio Anguita o Antonio Romero".

"No hay cosa más mezquina e infame que enriquecerse con los recursos públicos, porque cada euro que expolian a lo común son recursos que no van a nuestra sanidad pública, a nuestras carreteras, o a garantizar la seguridad y la protección de nuestra gente", ha aseverado el coordinador regional de IU.

Valero ha criticado que "más allá del teatro, PP y PSOE están muy cómodos en el tú más, en este ping pong de responsabilidades para dar la sensación de que todos son iguales". "No es así, no solo no somos todos iguales, sino que nosotras sí que somos garantía de que nadie que mete la mano en la caja salga indemne. Por Andalucía es la garantía de que no habrá otro caso como los ERE o como las mascarillas en la Junta de Andalucía", ha concluido.

Por su parte, el cabeza de lista de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha manifestado que "los vecinos y las vecinas de Marbella han sufrido dos veces, y más que nadie, la infamia de la corrupción".

En primer lugar, ha señalado a "los efectos que tiene sobre las dinámicas de la ciudad y sobre la vida de las personas, porque cada contrato amañado, cada adjudicación irregular y cada procedimiento opaco se traduce directamente en la vida cotidiana de la gente con peores servicios, mayor desigualdad e injusticia". "De hecho, no es casualidad que esta sea una de las ciudades más desiguales del país", ha apuntado.

En segundo lugar, Alba ha destacado que "ser de Marbella, de San Pedro, de Mijas o de la Costa del Sol es, fuera de aquí, ser un corrupto o un mafioso, o un familiar de un corrupto o de un mafioso", mientras ha incidido en que la realidad es que "la gran mayoría de la gente de aquí son trabajadoras y trabajadores honrados que pagan sobre su propia carne el peso de la corrupción y de las relaciones mafiosas que desde décadas se forjan aquí".

"Mientras hay políticos que comparten reservados o cenas en villas de lujo, mientras hay gente que en este momento gobierna en esta tierra que ha puesto alfombras rojas a los negocios de una panda de mafiosos y narcotraficantes, nosotros nos reafirmamos como una fuerza profundamente hostil y enemiga de la corrupción y de los corruptores", ha dicho.

Según ha expresado, "no queremos el voto de la mala gente porque nosotras aspiramos a proteger a toda la gente honrada que en los municipios de la costa ha experimentado qué quiere decir sufrir subidas del alquiler de más del 70% en cinco años, que no tiene ni siquiera servicios públicos adecuados, o que no pueden tener una semana de vacaciones porque si no no le da para pagar la hipoteca".

Asimismo, Alba ha advertido de que "no somos ingenuos, sabemos que existen corruptos porque existen corruptores. A esta gente, a estos hombres de negocios, a estos grandes empresarios, que consideran corromper como una inversión", por lo que ha asegurado que "no conseguiremos poner coto a la corrupción en Andalucía y en España si no cerramos el grifo y la puerta a estos empresarios y a las grandes empresas que ven en la corrupción una forma de vida".

Finalmente, ha anunciado que cuando entren "con fuerza" en el Parlamento, "una de las primeras medidas que presentaremos será la de endurecer las condiciones de los pliegos de contratación y extender la prohibición de contratar a personas jurídicas, a sus administradores, a sus representantes o a cualquier tercero involucrado cuando se acredite que eran destinatarios finales de beneficios ilícitos". Y ha apuntado que esta prohibición "se extenderá, además, a los grupos empresariales que son la madre del cordero".

Por último, la también candidata de Por Andalucía y coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, ha señalado que Marbella es "el paradigma de lo que supuso la corrupción y una muestra de cómo se corrompen y se parasitan gobiernos, como pasó durante los de GIL" y también "de cómo se utilizó el poder para parasitar y para hacer negocio con unos pocos a costa del vaciamiento de las arcas públicas, algo que nos dejó en una situación vergonzante".

Morales ha subrayado que "las gentes de Marbella y de San Pedro estamos hartas de tener esa lacra a nuestras espaldas y de que la corrupción y las formas de corrupción sigan siendo las mismas". "Porque se acabó con Gil, tras haber sido nosotras, hasta en 12 ocasiones las que pedimos la disolución de este ayuntamiento absolutamente podrido, pero podemos comprobar que durante 15 años del gobierno del PP que han heredado sus formas", ha dicho.

Al respecto, ha explicado que "sus formas las han heredado a través de seguir generando redes clientelares" y a través de "legislar para facilitar la eliminación de lo que ellos dicen burocracia, pero que es darle carta blanca a que se sigan dando licencias sin ningún tipo de control".

"Y venimos viendo cómo Moreno Bonilla apoya, en todas y cada una de estas circunstancias, a la alcaldesa de Marbella, sabiendo que tenía a su hijastro en una trama de corrupción y de blanqueo de capitales sueca, echándole la mano por el hombro para avalar que fuera la alcaldesa", ha criticado.

La candidata de Por Andalucía ha manifestado que se necesita "un cambio de gobierno que tiene que venir de Por Andalucía porque no nos vale eliminar los controles. Necesitamos muchísimos más controles y ponerle nombre a los corruptores y a la corrupción y sacarlos de que puedan manejar las arcas públicas".

