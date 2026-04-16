Maíllo asegura que Moreno "tendría que estar escondido" tras los datos "devastadores" de las listas de espera

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, atiende a los medios en la concentración de la plantilla Faisem. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha calificado de "devastadores" los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2025 tanto para una operación como para una consulta con el especialista en Andalucía.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, la demora media se sitúa en 173 días para las intervenciones quirúrgicas y en 136 días para cita especializada. En el caso de las intervenciones, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza es el más alto de España, mientras que las consultas con los especialistas, Andalucía se sitúa en el cuarto lugar.

"Moreno tendría que estar escondido de vergüenza por estos datos", ha afirmado Maíllo en una atención a los medios durante una protestas de la la plantilla de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) ante la Consejería de Hacienda en Sevilla.

El candidato a la Junta ha criticado "la política de propaganda" del Gobierno Andaluz, a la que ha comparado con parecerse "al estilo Trump", para "intentar hacer una narrativa paralela" con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

"Ellos confían en lanzar esa propuesta, hay gente que se la compra y quien quiere creérselo que se la crea. Pero la realidad de la gente del día a día sabe que estamos en una media de hasta 20 días en el médico de cabecera. Y esa realidad, por mucha propaganda que tenga Moreno, no se puede soslayar", ha concluido.



