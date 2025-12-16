Aprobada la prórroga del contrato del servicio de ayuda a domicilio, que atiende a 7.622 personas dependientes

A portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

La junta de gobierno local ha aprobado prorrogar dos años los contratos correspondientes a los ocho lotes del servicio de ayuda a domicilio a personas que tengan reconocida la situación de dependencia en la ciudad de Málaga, que fueron formalizados en febrero de 2023 con una duración de tres años, ampliables en dos más.

Ante la conclusión del periodo ordinario el próximo 28 de febrero de 2026, se ha activado el procedimiento para la prórroga durante dos ejercicios más. El importe total por la prestación de este servicio durante 2026, a partir del 1 de marzo, será de 41.352.166,24 euros (IVA incluido), mientras para la anualidad completa de 2027 serán 55.136.221,65 euros y el de los dos primeros meses de 2028, un total de 13.784.055,41 euros.

Este presupuesto se ha establecido en base al aumento progresivo de personas atendidas, que tras la última actualización a fecha de 12 de diciembre asciende ya a 7.622 frente a los 6.724 del cierre de septiembre.

Así, por este motivo, la junta de gobierno local ya aprobó el pasado 2 de diciembre una modificación del contrato con las empresas adjudicatarias que aumenta el presupuesto hasta el 28 de febrero de 2026 en 4.737.340,63 euros (IVA incluido) para dar respuesta al incremento de usuarios previsto en este periodo, así como a la revisión de precios que se realiza cada año en virtud de la cual la hora de servicio ha pasado de los 14,60 euros (IVA incluido) fijados en el inicio del contrato a los 16,63 euros establecidos en la última resolución de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia el pasado 8 de julio.

El contrato para la prestación de este servicio fue formalizado en febrero de 2023 por un importe de 127.269,049,55 euros (IVA incluido) divididos en ocho lotes para dar cobertura a todos los distritos de la ciudad. De esta forma, los lotes 1 (distrito Centro) y 7 (Carretera de Cádiz) son asumidos por Claros, S. C. A.; los lotes 2 (distrito Este) y 6 (Carretera de Cádiz-Huelin), por BCM Gestión de Servicios, S. L.; los lotes 3 (Ciudad Jardín y Palma-Palmilla) y 8 (Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos-Universidad), por Atende Servicios Integrados, S. L. U.; y los lotes 4 (Bailén-Miraflores) y 5 (Cruz del Humilladero), por OHL Servicios-Ingesan S. L. Actualmente, la plantilla de auxiliares de ayuda a domicilio de estas empresas está formada por 2.237 personas.

El servicio de ayuda a domicilio es una prestación social que otorga y financia la Junta de Andalucía y gestionan los ayuntamientos, en el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

De esta forma, se garantiza la permanencia en el hogar de las personas dependientes mediante una atención integral y específica con personal cualificado y supervisado que lleva a cabo un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual de vida.

En virtud del citado convenio con la Junta de Andalucía, que fue renovado en octubre de 2023 con una vigencia de cuatro años, el Consistorio asume la gestión del servicio, mientras la Administración autonómica realiza las transferencias correspondientes con aportaciones de la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y las personas usuarias (en función de su situación hay quienes que abonan una parte y quienes están exentos del pago). De esta forma, el Ayuntamiento adelanta el pago a las adjudicatarias y, tras justificación a mes vencido, la Junta hace efectiva la transferencia correspondiente.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DECORATIVAS PARA LA FERIA

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado el expediente de contratación por procedimiento abierto del acuerdo marco para el suministro e instalación de infraestructuras decorativas especiales para la Feria de Málaga, con un presupuesto anual de 1.706.361,97 euros (IVA incluido). El acuerdo marco tiene un plazo de ejecución de tres años, con la posibilidad de prórroga por un año adicional.

En concreto, la empresa que resulte adjudicataria se encargará tanto del suministro del material de iluminación y lámparas eléctricas como de las redes de distribución, conexiones de red, luces para alumbrado exterior, faroles y sistemas de alumbrado, así como de los distintos trabajos de instalación eléctrica en la Feria de Málaga, tanto en el recinto ferial de Cortijo de Torres como en la Feria del Centro y zonas aledañas de ambos espacios.

Asimismo, el contrato incluye el montaje y desmontaje de todas las infraestructuras, además del suministro y de las portadas monumentales que se instalan en la Feria

CANDIDATURA DE MÁLAGA PARA SER SEDE DE LA EUCA

Por otro lado, se ha dado cuenta de la resolución de aprobación del protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento y la Junta, a través de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, que tiene como objeto manifestar la voluntad de ambas entidades de la presentación de la candidatura de la ciudad de Málaga para ser sede de la Autoridad Aduanera de la UE (EUCA).

Las actuaciones objeto de este protocolo consisten en el desarrollo y programación de las acciones para dicha presentación. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga manifestó su aspiración, compartida con la Junta de Andalucía, para que la ciudad acoja la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea que se creará en 2026, proyecto que recibió el apoyo del Gobierno de España.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se ha aprobado la prórroga del protocolo general de actuación firmado entre el Ayuntamiento y el Ubago Group en el año 2023 para la colaboración en actividades municipales de carácter cultural, deportivo, lúdico y de interés social, entre otras, y que expiraba el próximo 31 de diciembre. Así, la vigencia del protocolo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028 para dar continuidad a las actividades realizadas, así como otras de interés social.

Además, se ha aprobado ampliar hasta el 19 de abril de 2026 la vigencia del convenio de colaboración suscrito el pasado 19 de junio, con una duración inicial de seis meses, entre el Ayuntamiento y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), mediante el cual se articula un servicio de asesoramiento gratuito al Consistorio para implementar los estándares de circularidad y de economía circular del proyecto Buenavista Parque Empresarial de Soluciones Urbanas Sostenibles (Buenavista Sustainable Urban Solutions Business Park).

Por otro lado, se ha dado cuenta del protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Exceltur para establecer vías de estudio que puedan facilitar la cooperación turística entre ambas entidades.

Asimismo, se ha dado luz verde a la selección de Qatar Airways Group como patrocinador de acciones dirigidas a la promoción turística y congresual de la ciudad de Málaga y a la aprobación del respectivo convenio de patrocinio.