Arrabal-AID refuerza atención a personas sin hogar con una vivienda de acogida temporal para mayores de 60 años - ARRABAL-AID

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de sinhogarismo que viven en Málaga es el reto que afronta la Asociación Arrabal-AID desde su área de Especial Vulnerabilidad, que ahora refuerza su labor con la gestión de una vivienda de acogida temporal para hombres mayores de 60 años en situación de calle.

La Asociación Arrabal-AID ha explicado que esta iniciativa ha recibido el respaldo de la Fundación Mutua Madrileña a través de su Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social para entidades sin ánimo de lucro dotada con un millón de euros, que busca impulsar acciones que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos vulnerables, tanto en España como en países en vías de desarrollo.

La propuesta ideada por Arrabal-AID plantea un modelo de intervención "centrado en la persona y orientado a la recuperación de su autonomía para favorecer su inclusión social", han señalado.

Desde este dispositivo se ofrece "una cobertura de necesidades básicas en aspectos como alimentación, higiene o descanso en una vivienda de acogida que se convierte en un verdadero hogar para estas personas, un espacio seguro a partir del cual se desarrollan itinerarios personalizados de intervención".

Este proceso incluye acompañamiento social y sanitario, acceso a recursos comunitarios y actividades grupales orientadas al desarrollo de habilidades personales, sociales y de autonomía.

Así, han subrayado que el objetivo final de esta actuación "es favorecer procesos de inclusión social sostenibles, facilitando que las personas recuperen estabilidad, autoestima y participación en la comunidad".

Además, el programa promueve la coordinación con otras organizaciones sociales y servicios públicos especializados a través de un trabajo coordinado en red, contribuyendo a mejorar el conocimiento y la sensibilización social sobre la realidad del sinhogarismo y reforzando modelos de intervención basados en vivienda y acompañamiento integral.

Han explicado que una trabajadora social acompañará durante 12 meses a los mayores residentes en el piso ubicado en el distrito centro de la capital malagueña y dotado para albergar hasta 14 personas de forma simultánea. Al configurarse como una estancia temporal, se prevé pueda alcanzar la cifra de 40 beneficiarios en un año.

El tiempo de permanencia en la casa permitirá, en algunos casos, avanzar en la tramitación de una plaza definitiva en una residencia pública; mientras en otros se incidirá en la recuperación de relaciones sociales para normalizar su situación habitacional.

El dispositivo de Arrabal-AID es uno de los cinco proyectos sociales que ha contado con el respaldo de Fundación Mutua Madrileña en la categoría de Ayuda a Mayores y Personas Sin Hogar.