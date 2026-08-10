El asistente virtual TuFerIA regresa a la Feria de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El asistente virtual TuFerIA regresa a la Feria de Málaga 2026, impulsado por Internalia Group y el Ayuntamiento, para ofrecer información en tiempo real vía WhatsApp sin descargas ni registros.

Este servicio permite enviar la ubicación actual del usuario mediante geolocalización para poder localizar fácilmente casetas, atracciones, baños, servicios públicos o cómo desplazarse usando transporte público.

Además, permite a las personas usuarias consultar información sobre la programación completa de la Feria, actividades, conciertos, y otros servicios municipales. Igualmente, ofrece recomendaciones personalizadas e información práctica para disfrutar de la Feria.

Así lo han informado este lunes las concejalas delegadas de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y de Juventud, Mercedes Martín, han presentado las novedades del Real del Cortijo de Torres.

Han detallado que, como principales novedades, esta edición incorpora datos sobre la ocupación de aparcamientos del recinto ferial en tiempo real y la integración de contenidos de Canal Málaga para mejorar la experiencia de ciudadanos y visitantes.

El asistente también introduce este año un canal de participación ciudadana para que los usuarios envíen sugerencias sobre accesibilidad, servicios o afluencia en tiempo real. Para más información, puede contactar al asistente en el 622 25 60 08.