Los asistentes de Gamepolis podrán probar las novedades presentadas por Nintendo en el E3

Los visitantes de Gamepolis, VII Festival de Videojuegos de Málaga, podrán jugar a las novedades más importantes que Nintendo presentó durante el E3 de Los Ángeles el pasado 11 de junio, entre las que se encuentran 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo', títulos que se podrán probar por primera vez en España y que saldrán a la venta el próximo 15 de noviembre.

Así, el mayor festival de videojuegos de Andalucía se celebrará del 19 al 21 de julio en el Palacio de Ferias de Málaga bajo el paraguas de Nintendo, que presentará de manera exclusiva sus próximos lanzamientos, según han resaltado desde Gamepolis en una nota de prensa.

A 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo' se le sumarán otros títulos novedosos y de gran importancia en Nintendo Switch como 'Luigi's Mansion 3', 'Fire Emblem: Three Houses', 'Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020', que llega directo desde Los Ángeles, y 'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order'.

En total, la compañía japonesa disfrutará de más de 750 metros cuadrados exclusivos para que los visitantes de Gamepolis sean los primeros en probar videojuegos aún por estrenar.

NOVEDADES DE NINTENDO

A las novedades de Nintendo se suman los juegos con mejores puntuaciones de la crítica internacional como 'Super Mario Odyssey', 'Mario Kart 8 Deluxe', 'Super Mario Party', 'New Super Mario Bros. U Deluxe' y 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', cuya secuela ha sido anunciada en el E3 de Los Ángeles.

Nintendo desembarcará en Málaga con todos sus grandes éxitos ya a la venta y lo que está por venir. La compañía japonesa ha elegido a Gamepolis para esta presentación exclusiva después de recibir en 2018 a más de 52.000 visitantes y afianzarse como un evento de referencia dentro del circuito internacional en el sector del videojuego.

Además, tendrán lugar diferentes actividades en los que los asistentes podrán apuntarse y participar para hacerse con grandes premios demostrando que son los mejores, pero también se podrá disfrutar de la gran final de la segunda edición de 'Splatfun'.

Los mejores jugadores de 'Splatoon 2' llevan desde abril participando en intensas batallas de tinta por equipos capitaneados por diferentes YouTubers, y esta competición celebrará su gran final en Gamepolis, donde los equipos de NintenDúo y Bl3sSuR se verán las caras.

Por último, los juegos independientes también tendrán su lugar en el espacio de Nintendo en Gamepolis. Así, se podrán probar títulos con sello español como 'Gris' o 'Coral', así como éxitos internacionales como 'Cuphead', 'My friend Pedro', 'Unruly Heroes', 'Slay the Spire', 'Katana Zero', 'Mechtermination Force', 'Hollow Knight' o 'Gato Roboto'.

LA SEMANA DEL VIDEOJUEGO

Además, con motivo de 'La Semana del Videojuego' de Málaga, Nintendo llevará del 14 al 16 de julio su #SwitchPartyTour para que niños y mayores lo pasen en grande en 47 puestos de juego con distintas opciones pensadas para toda la familia. Los viandantes también podrán disfrutar en la céntrica calle Larios desde el 12 de julio de una exposición con todos los Pokémon iniciales de la saga principal de la famosa franquicia.

TORNEOS COMPETITIVOS

Por otro lado, Gamepolis apostará por 'Fortnite', uno de los juegos más populares de la historia, con un torneo donde repartirá 6.000 euros en metálico entre los dos formatos de competición que se celebrarán los tres días del evento. La zona contará con una pantalla LED gigante para mejorar la experiencia de los asistentes y calidad del escenario.

Asimismo, el programa de este año hace una apuesta por los eSports, repartiendo más de 30.000 euros en metálico para los ganadores de los torneos.

Un ejemplo son los 3.500 euros dedicados a grandes torneos como el de 'League of Legends', que formará parte del Circuito Tormenta de Riot Games; así como los 3.000 euros en 'Counter Strike: Global Offensive' y 'Clash Royale', 2.500 euros en 'CoD: Black Ops IV' y 'FIFA 19', 2.000 euros en 'Brawl Stars' y 1.500 euros en 'HearthStone', a los que se suman 'Dragon Ball FighterZ' y 'Tekken 7' con 500 euros.

SOBRE GAMEPOLIS

Tras el éxito de la pasada edición con más de 52.000 asistentes, Gamepolis se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de España.

El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga mediante el Área de Juventud y el Área de Nuevas Tecnologías; Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía; Unicaja Banco; Promálaga; la Diputación de Málaga; el Polo de Contenidos Digitales de Málaga; la UMA y el Palacio de Ferias de la capital y la colaboración de numerosas empresas del sector.