Las audiciones de la muestra 'MálagaCrea' de Jóvenes Intérpretes 2026 se celebrarán del 27 al 29 de abril

Archivo - Caja Blanca - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Caja Blanca acoge las audiciones de la muestra de jóvenes intérpretes 'MálagaCrea' 2026 los días 27, 28 y 29 de abril, a partir de las 18,00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo del recinto.

En esta edición, un total de 30 participantes de entre 15 y 35 años ofrecerán 22 actuaciones en la fase de concurso previa a la final que se celebrará el 19 de mayo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los intérpretes dispondrán de un tiempo de actuación de entre 15 y 20 minutos para ejecutar sus repertorios frente a un jurado profesional, compuesto por la directora de orquesta y profesora del Conservatorio Superior de Música de Málaga, Silvia Olivero Anarte; el violinista y miembro de Concerto Málaga, Alejandro Manzano Prieto; y el pianista y profesor del Conservatorio Superior de Música de Málaga, José Eugenio Vicente Téllez.

De estas audiciones saldrán seleccionados los finalistas que participarán en la gala de entrega de premios, prevista para el martes 19 de mayo en La Caja Blanca.

El certamen MálagaCrea tiene como objetivo principal dinamizar y promocionar la creación joven emergente en la provincia. En esta categoría, los músicos de entre 15 y 35 años optan a tres galardones principales, dotados con 1.800, 1.200 y 900 euros respectivamente.

Asimismo, la Fundación Musical de Málaga concederá un premio de 1.500 euros a la mejor interpretación de una obra de autor español. Por su parte, se otorgará el premio 'Da Camera', de la Fundación Hispania Música, consistente en la participación en un concierto de su producción a la mejor formación de cámara.