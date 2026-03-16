El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) licita la restauración de la Real Colegiata de Santa María la Mayor

El Ayuntamiento de Antequera licita la restauración de la Real Colegiata de Santa María la Mayor con un presupuesto base de las obras que asciende a 990.802,05 euros. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

El Gobierno de España financia el 75% de la actuación (743.101 euros), y el Consistorio asume el 25% restante (247.700 euros)

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha iniciado el procedimiento de contratación para la ejecución de las obras de conservación, consolidación y restauración de la Real Colegiata de Santa María la Mayor, uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio histórico de la ciudad.

La intervención tiene como objetivo actuar sobre el deterioro que presentan distintos elementos del templo debido al paso del tiempo y a la acción de agentes ambientales, especialmente en las fachadas y en las cubiertas.

Entre las actuaciones previstas destacan la limpieza y restauración de la piedra de las fachadas, la consolidación de elementos arquitectónicos deteriorados, la reintegración de volúmenes en zonas dañadas y la aplicación de tratamientos de protección para mejorar la durabilidad del edificio.

Asimismo, se llevará a cabo la reforma de las cubiertas mediante la reparación de la estructura existente, su impermeabilización y el retejado con teja cerámica curva similar a la actual.

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 990.802,05 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de 12 meses.

Esta actuación cuenta con financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro de las ayudas destinadas a la conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español procedentes de los recursos generados por las obras públicas del Estado.

En concreto, el Gobierno de España financia el 75% de la actuación, con una aportación de 743.101,54 euros, mientras que el Ayuntamiento de Antequera asume el 25% restante, con una inversión municipal aproximada de 247.700 euros.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Antequera reafirma su compromiso con la protección y conservación del patrimonio histórico local, garantizando la preservación de uno de los edificios más representativos del conjunto monumental de la ciudad.