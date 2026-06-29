El Ayuntamiento arranca la ejecución del plan 'Conecta_Málaga' con las actuaciones en distintos barrios

Presentación plan Conecta Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga arranca la ejecución del plan 'Conecta_Málaga', una estrategia integral de regeneración y dinamización urbana que permite impulsar actuaciones de transformación en zonas del Centro-Norte, Cruz del Humilladero y el barrio de Las Flores (Ciudad Jardín).

Este plan se enmarca dentro de los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL) financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Plurirregional de España 2021-2027. Así, dentro de la fase de selección de operaciones de esta estrategia integral para conectar barrios y generar nuevas oportunidades, se contempla un total de 18 actuaciones, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Se trata de una iniciativa para la que el Ayuntamiento obtuvo en octubre de 2025, según la resolución del Ministerio de Hacienda --que fue definitiva en enero de 2026--, una financiación Feder de 11.948.905 euros, alcanzando el importe máximo finalmente concedido dentro de la categoría de grandes ciudades de Andalucía.

El proyecto ha sido promovido por el Área de Economía, Hacienda y Gestión de Fondos de la Unión Europea, en coordinación con las distintas áreas municipales y organismos de la Corporación, y constituye una de las principales herramientas para seguir impulsando un modelo de ciudad más cohesionada, sostenible e inclusiva.

La propuesta presentada por el Ayuntamiento contemplaba inicialmente una inversión de 20 millones de euros, conforme a las previsiones de la convocatoria, con una financiación del 85% a cargo de fondos Feder y un 15% de aportación municipal.

No obstante, el Consistorio mantiene su compromiso de desarrollar el conjunto de actuaciones previstas, movilizando una inversión global de 30 millones de euros hasta 2030, mediante una aportación municipal adicional de 16 millones de euros, de esta forma se eleva la aportación municipal a 60% y el 40% será fondos Feder, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos disponibles y optar a una mayor financiación europea mediante sobreejecución.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local aprobó recientemente el inicio de la licitación de dos nuevos proyectos de renovación urbana, lo que supone un nuevo avance en la ejecución de las actuaciones previstas dentro de este plan estratégico.

En concreto, se han incorporado las actualizaciones económicas necesarias para garantizar el desarrollo de las obras de regeneración urbana previstas en Las Flores, así como del proyecto de regeneración de infraestructuras sociales de García Grana.

Ambas actuaciones cuentan ya con dotación presupuestaria para este ejercicio y contemplan una inversión total de 1.658.890,57 euros, de los que 1.224.829 euros corresponden a la regeneración urbana de Las Flores y 434.061,57 euros a la mejora de las infraestructuras sociales de García Grana.

Además de estas dos localicizaciones, este plan abarca los barrios de Cruz de Humilladero-La Unión, Santa Marta, Santa Julia y Los Palomares (distrito Cruz del Humilladero); y Capuchinos, El Molinillo, La Merced, La Goleta, Lagunillas-Cruz Verde, San Felipe Neri, El Ejido y La Victoria (zona norte del distrito Centro), donde se desarrollará una estrategia de intervención orientada a impulsar su desarrollo y dinamización.

ACTUACIONES COMUNES

Las actuaciones comunes se establecen en 4 bloques. La primeras es la 'digital y dinamización económica', como por ejemplo, la implantación de la red ciudadana virtual incluida en II Plan de Gobierno Abierto, que busca fortalecer la participación vecinal y reducir la brecha digital.

Además de la promoción y dinamización del comercio local con acciones para el impulso del comercio de proximidad a través de un programa de renovación estética y modernización del comercio local, asesoramiento personalizado en organización interna del espacio, diseño de imagen corporativa, marketing y estrategias de captación de clientes.

Estas estrategias se realizarán en los entornos comerciales del Mercado de Salamanca, el eje Antonio Martelo-Alfambra, en Cruz del Humilladero, Las Flores, Olletas y Capuchinos.

Este primer bloque también incluye las soluciones TIC. Es decir, acciones para la transformación digital y el acceso a servicios públicos mediante soluciones tecnológicas innovadoras que fomentan la participación ciudadana, el desarrollo juvenil y la eficiencia administrativa.

Un ejemplos es la aplicación desarrollada por el Área de Juventud, que se configura como una plataforma integral que vertebra la conexión con la población joven a través de herramientas digitales de participación ciudadana.

El segundo bloque sería la energía y medioambiente. Con la instalación de más puntos limpios de proximidad; la renovación de tramos de la red de suministro de agua potable y saneamiento en Las Flores.

Así como la rehabilitación para transformar los antiguos pabellones universitarios del Ejido en la sede de la Orquesta Filarmónica de Málaga, y cuya tercera y última fase de las obras se ha adjudicado recientemente. Además, la actuación en Rawda, en Gibralfaro, se sigue tramitando.

La inclusión social conformaría el tercer bloque. Actualmente se están desarrollando proyectos, como 'Embárriate', una iniciativa que tiene como objetivo principal fomentar la calidad de vida, la participación social y el desarrollo personal de la población joven en diversas barriadas de la ciudad y que actualmente se encuentra en licitación.

Este programa prestará especial atención a aquellos jóvenes que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, personas migrantes, jóvenes no escolarizados o con absentismo escolar, además de ampliar los espacios de ocio alternativo en estos entornos.

En concreto, las actividades y proyectos se desarrollarán preferentemente en las barriadas de Santa Julia, 4 de diciembre, Los Palomares, Cruz Verde-Lagunillas, Ollerías, El Molinillo y Las Flores y estarán relacionados con la educación social, la cultura, el deporte, el arte y el uso de las nuevas tecnologías.

Todo ello se ejecutará en colaboración directa con el tejido asociativo y los centros de Educación Secundaria de las barriadas del entorno. El plan integrará tanto a jóvenes residentes a título individual como a aquellos que ya forman parte de asociaciones y colectivos de la zona, tales como clubes deportivos.

Y, por último el bloque de patrimonio histórico y cultura. Para ello se está trabajando en proyectos de rehabilitación y dinamización de edificios emblemáticos y entornos urbanos, como calle Lagunillas, plaza Miguel de los Reyes, Ollerías y plaza Pepe Mena, utilizándolos como motores tractores de la economía local y la regeneración de barrios, y buscando el equilibrio entre la calidad de vida de los vecinos y la actividad turística.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS POR ÁMBITOS

Además de la aprobación de licitación de los proyectos de renovación urbana en Las Flores y de García Grana, en la zona Centro Norte se encuentra en periodo de adjudicación la ejecución de las obras para poner en valor el Cementerio Histórico de San Miguel.

Estas obras contemplan la adecuación de todos los viales y zonas peatonales, la dotación de una pavimentación homogénea, la instalación de un nuevo sistema de iluminación ornamental y la renovación y ampliación de la red de pluviales que garantice la correcta evacuación del agua de lluvia.

Además de la obra de la segunda fase de la renovación urbana de la calle Lagunillas y de la plaza Miguel de los Reyes, con una inversión de más de 2,4 millones de euros que culminará la revitalización integral de esta zona del Centro Histórico.

Esta intervención tiene como objeto principal la recuperación de la calidad urbana y del espacio público de la calle Lagunillas, incluida la plaza de la Victoria, y de la plaza Miguel de los Reyes como elementos de conexión y encuentro ciudadano.