El Ayuntamiento de Coín recibe más de un millón de euros en subvenciones para la formación y empleo

El alcalde de Coín, Francisco Santos, junto a Raquel López y Belén González, concejalas de Formación y Empleo, respectivamente. - AYUNTAMIENTO DE COÍN

COÍN (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Coín (Málaga) ha obtenido más de un millón de euros procedentes de varios programas subvencionados por la Junta de Andalucía para la formación y empleo.

El alcalde de la localidad, Francisco Santos, ha manifestado que para su equipo de gobierno "es primordial trabajar por la inserción laboral de nuestros jóvenes, pero también colaborar con los colectivos más vulnerables y fomentar la formación para el empleo de aquellas personas que les cuesta ingresar al mercado laboral o que quieren cambiar de oficio".

Una de las subvenciones aceptadas, por 671.952 euros, servirá para el desarrollo de cursos de formación de capacitación para la atención sociosanitaria de personas dependientes. En concreto, se trata de dos cursos becados, uno para personas entre 30 y 45 años y otro para más de 45 años.

Todas las personas interesadas en participar deben estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, entidad a la que también podrán dirigirse para inscribirse o asesorarse sobre el programa, o bien a través del servicio de Andalucía Orienta o acudiendo al Área de Empleo del Ayuntamiento.

En cuanto a la inserción laboral de los colectivos vulnerables como personas con diversidad funcional, personas en riesgo de exclusión o minorías étnicas, el Ayuntamiento de Coín ha vuelto a ser beneficiario de esta convocatoria que propiciará las prácticas en empresa de hasta 80 participantes.

Según señalan desde el Consistorio, esta convocatoria cuenta con una subvención de 200.000 euros. Las prácticas son en empresas de la localidad y cuenta con una beca de 400 euros. En la anterior edición del programa, recién finalizado, participaron más de una veintena de empresas de la localidad.

Por último, otra de las convocatorias de las que Coín ha sido beneficiaria ha sido la del programa Actíva-T de la Junta de Andalucía, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años. Ante la demanda de trabajo de oficios y con la subvención de 132.800 euros el Ayuntamiento va a ofertar hasta 12 plazas para barrenderos, pintores, jardineros y obras.

Francisco Santos ha felicitado a las ediles Raquel López y Belén González por su trabajo al frente de las concejalías de Formación y Empleo, respectivamente, y a todo el equipo municipal que trabaja en dichas áreas.