El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) aprueba la bonificación para construir 117 Viviendas de Protección Oficial

Pleno del Ayuntamiento de Estepona - PICASA/ AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado este jueves la bonificación de la licencia para construir un total de 117 Viviendas de Protección Oficial (VPO) divididas en dos promociones de 84 y 33 viviendas en la zona de Camino de Cortes.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que "se están dando muchos pasos, desde hace años, y se sigue avanzando en el plan municipal para la construcción de viviendas de protección oficial que facilite el acceso a los ciudadanos con mayores dificultades".

Un ejemplo de ello, ha dicho, son las más de cien familias que desde hace cuatro años viven en la promoción de Juan Benítez. Además de este proyecto, el equipo de gobierno ha aprobado la propuesta para licitar dos parcelas municipales donde se podrán construir 199 viviendas protegidas de régimen general y especial, en la zona de Camino de Cortes Norte. Esta licitación priorizará como criterios de adjudicación el menor precio final para los compradores de esas viviendas.

A estas actuaciones, ha precisado, hay que añadir que el Consistorio aprobó en el pasado pleno de febrero la compatibilidad de uso para un total de 36 parcelas municipales que podrán destinarse a la construcción de vivienda protegida. Esto, han explicado, ha sido posible gracias a la adhesión del Ayuntamiento al Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, para promover la construcción de VPO.

En base a los parámetros recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, en los citados suelos, que se encuentran distribuidos por todo el término municipal, podrían construirse un total de 738 viviendas. El Ayuntamiento de Estepona acordó, además, la puesta a disposición del Gobierno Central seis parcelas municipales con capacidad para la construcción de 109 viviendas de protección oficial.

Se trata de suelos con usos compatibles con proyectos de vivienda protegida ubicados en zonas como Casas del Padrón, Llanos de la Boladilla y Camino de Cortes. La propuesta municipal responde al anuncio efectuado recientemente por el Gobierno de España de movilizar hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para dinamizar la oferta de vivienda, y financiar la construcción de 15.000 unidades al año en España a través del fondo 'España Crece'.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa trabajando en otros proyectos de promoción de desarrollos urbanísticos que permitirán la construcción de 300 VPO en el Camino de Monterroso y otras 800 en las zonas de Guadalobón y Arroyo Vaquero.

ASUNTOS ECONÓMICOS

La sesión plenaria ha acordado, también, una modificación presupuestaria por importe de 27 millones de euros, procedentes del superávit obtenido en 2025, para seguir mejorando la ciudad y los servicios municipales.

En este sentido, la teniente de alcalde del área Económica, Ana Vilaseca, ha recordado que esta medida económica es posible gracias a "la buena gestión y a los buenos resultados económicos" que tiene el Ayuntamiento de Estepona.

Así, ha señalado que esta cuantía económica permitirá atender necesidades de la ciudad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a seguir generando empleo y riqueza en la ciudad.

En concreto, se contempla destinar siete millones de euros a un amplio plan de asfaltado en todo el término municipal; la remodelación integral de parques y jardines; la terminación del corredor litoral que está uniendo toda la costa; la mejora del alumbrado público y de caminos; así como la ampliación del servicio de limpieza. Además de actuaciones para playas, centros educativos y la reforma integral de la barriada Fuerzas Armadas.