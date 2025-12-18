El Ayuntamiento de Málaga acelera su transformación digital con Google Workspace con Gemini

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Innovación, Alicia Izquierdo, y al responsable de sector público Iberia de Google Cloud, Héctor Martín Sáinz, y el CEO de Innovasur, Juan José Prieto Verdejo. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga avanza en su estrategia de transformación digital migrando las estaciones de trabajo de sus empleados públicos a Google Workspace.

Este ambicioso proyecto comenzó el año pasado y su finalización está prevista para 2026. La iniciativa proporcionará a los empleados municipales un entorno de trabajo innovador y colaborativo, impulsado por Google Workspace con Gemini, para atender a la ciudadanía de Málaga de forma más eficiente.

Esta transición permitirá a los empleados públicos optimizar sus tareas diarias y mejorar la colaboración. La integración de Workspace permitirá a los empleados municipales aprovechar las capacidades de IA integradas en la suite de colaboración en la nube para agilizar la creación de contenido, la recopilación de información y el análisis de datos.

Además, la tramitación digital se mejora mediante formularios en línea que se pueden integrar en la web municipal, lo que facilita la recogida de solicitudes o avisos.

Asimismo, la autenticación reforzada para los dominios municipales mejora la fiabilidad de las notificaciones por correo electrónico, mientras que la alta disponibilidad del servicio ayuda a mantener operativos los canales de comunicación con el Ayuntamiento. Esto proporcionará a la ciudadanía un servicio más ágil y multicanal.

El proyecto será implementado por el socio tecnológico Innovasur, adjudicatario del concurso público correspondiente. Innovasur es una empresa tecnológica con presencia en Andalucía y en diversas localidades de España, especializada en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, análisis de datos y servicios de ciberseguridad.

La empresa cuenta con las certificaciones ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20001 y la certificación de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), además de contar con un sistema de gestión certificado según la norma ISO 42001.

Su trayectoria la consolida como una de las empresas tecnológicas de referencia a nivel nacional. Esta adjudicación supone una inversión de aproximadamente 1,68 millones de euros y, una vez implementada en su totalidad, la solución dará cobertura a más de 3.500 puestos de trabajo de empleados públicos, a lo que se unirán también servicios públicos externos y buzones genéricos, entre otros.

PROYECTO ALINEADO CON LA ESTRATEGIA DE MÁLAGA

Esta iniciativa se alinea directamente con la visión de Málaga como hub tecnológico y de innovación en Europa, abordando varios de sus retos estratégicos clave como es Hub tecnológico e innovador al adoptar herramientas de IA de vanguardia, la administración se convierte en un referente de modernización, en perfecta sintonía con el vibrante ecosistema tecnológico de Málaga.

También eficiencia y sostenibilidad: La migración a una plataforma de colaboración en la nube como Google Workspace no solo optimiza los recursos públicos mediante la automatización de tareas mediante IA, sino que también contribuye a los objetivos de sostenibilidad al reducir la huella de carbono de la infraestructura tecnológica municipal.

De igual modo, mejora de la atención a la ciudadanía al equipar a los empleados públicos con herramientas más ágiles, colaborativas e inteligentes contribuye directamente a una respuesta más rápida y eficaz a la ciudadanía malagueña.

Además, atracción y retención del talento al ofrecer un entorno de trabajo digital y flexible posiciona al Ayuntamiento como una empresa competitiva.