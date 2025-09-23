El Ayuntamiento de Málaga asegura que la elaboración del presupuesto marcha "en tiempo y forma a pesar del Gobierno"

Archivo - El concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde segundo y concejal delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ha asegurado este martes que la elaboración del presupuesto municipal de 2026 avanza "en tiempo y forma a pesar del Gobierno --central--".

En este sentido se ha pronunciado tras ser cuestionado por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, cuando Conde ha señalado que las cuentas de la ciudad para el próximo ejercicio tienen ya "un grado de avance importantísimo".

"Allá por el mes de mayo empezamos a solicitar las previsiones a las distintas áreas. Las hemos estado trabajando durante todo el verano y ya estamos en disposición de un avance, un 70%, podemos decir. Estamos en tiempo y forma a pesar del Gobierno", ha señalado.

Y ha incidido en criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque "los más de 8.000 ayuntamientos españoles a día de hoy todavía no sabemos cuáles son las previsiones que el Gobierno de España tiene respecto a los Presupuestos Generales del Estado y en todo lo que afecta a los ayuntamientos para la elaboración de sus cuentas".

"Estamos hablando de que existe una prórroga del presupuesto que va a hacer ahora el tercer año, es decir, previsiones del año 2023 que siguen congeladas y que, evidentemente, dificulta enormemente la tarea de los ayuntamientos a la hora de confeccionar con toda su capacidad los presupuestos para el año 2026", ha criticado.

Y a renglón seguido ha dicho que los Ayuntamientos tienen que "tirar de mucha prudencia, mucha moderación a la hora de hacer las previsiones porque no sabemos cuál va a ser la respuesta del Gobierno de España respecto a las entregas a cuenta, es decir, lo que el Gobierno tiene que transferir a los ayuntamientos de cara a la evolución de la economía".

Ha lamentado que los ayuntamientos dependan del Gobierno "para hacer sus deberes" y ha dicho que espera que con la reactivación en estas fechas de las cuestiones políticas, "le pongan prioridad desde el Gobierno de España a lo que es importante, que es a darnos a los ayuntamientos esa certeza de cara al año 2026·.

"Nosotros seguiremos trabajando dentro de ese ámbito y nuestra idea, evidentemente, es llevar a aprobación para que entre en vigor el 1 de enero con toda la capacidad que podamos desde la ciudad", ha concluido.