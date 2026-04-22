Ayuntamiento de Málaga concede los premios del Concurso sobre Igualdad de Género 'Cuélate por la Igualdad'. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, ha concedido los premios del XIII Concurso sobre Igualdad de Género 'Cuélate por la Igualdad', mediante el cual se persigue sensibilizar al alumnado de los centros educativos de la ciudad sobre la igualdad en la vida familiar y a la hora de optar a estudios y puestos de responsabilidad tanto en la esfera social como en el ámbito laboral.

Estos galardones se convocan en dos líneas, la del relato en forma de cuento, dirigido al alumnado de quinto y sexto de Primaria; y relato en forma de cómic para alumnado de primero y segundo de Secundaria. A la convocatoria de este curso se han presentado un total de 66 candidaturas (43 en la modalidad de cuento y 23 en la de cómic).

En esta edición, el jurado ha seleccionado como ganadora en la modalidad de cuento a Andrea García Barquero, estudiante del CEIP Constitución 1978 (distrito Carretera de Cádiz) por su obra 'El gran concurso del reino de la Luz' (el premio consiste en una videoconsola y un lote de libros coeducativos).

En la modalidad de cómic, ha vuelto a ganar por segundo año consecutivo Sofía Lobato Correa, del Colegio León XIII (Distrito Este), por 'Premio Nobel' (una tableta electrónica y un lote de libros coeducativos).

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha entregado el galardón en la modalidad de cómic en un acto celebrado en el Colegio León XIII, centro docente donde cursa sus estudios la alumna ganadora. La entrega del galardón en la modalidad de cuento está prevista para el próximo 29 de abril en el CEIP Constitución 1978.

Para el fallo de los premios, se ha tenido en cuenta la calidad creativa de la presentación, el diseño, la expresión escrita, la riqueza de vocabulario, la temática de igualdad de género y cómo se ha trabajado dicha temática.

Esta iniciativa tiene la finalidad de fomentar en el alumnado valores coeducativos, con el objetivo de que los menores conozcan la igualdad de derechos y las discriminaciones por razón de género y analicen el papel de la mujer en la sociedad actual frente al que desempeñan los hombres, así como las distintas responsabilidades que asumen hombres y mujeres, la conciliación en el ámbito laboral y la corresponsabilidad familiar, ayudándoles a detectar los estereotipos de género y concienciarles para evitarlos.